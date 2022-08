Sale Kompassi - sujuvaa asiointia Turun linnan vieressä

- Kehitämme vahvasti päivittäistavarakaupan myymäläverkostoa Turun alueella. Sataman seudun kauppapaikka tuo hyvän lisän palvelurepertuaarimme, toteaa kenttäpäällikkö Tuomas Valanne Turun Osuuskaupasta.

Uusi Sale Turun linnan kupeessa palvelee niin lähialueen asukkaita kuin satunnaisia ohikulkijoitakin.

- Haluamme vastata laajan asiakaskunnan tarpeisiin ja tarjota mahdollisimman monipuolisen valikoiman – helposti ja nopeasti. Valikoimissamme on peruselintarvikkeiden lisäksi muun muassa runsaasti take away -tuotteita, jotka on helppo napata mukaan, Valanne jatkaa.

Sale Kompassi on Turun Osuuskaupan 28. Sale-myymälä. Koko Harppuunakortteli, jossa Sale Kompassi sijaitsee, lämmitetään ja jäähdytetään maalämpöjärjestelmällä, johon myös uuden kaupan kylmäjärjestelmän lauhde-energia on integroitu. Kaupan lauhdelämmöllä saadaan tehostettua entisestään korttelin energiaomavaraisuutta. Sale Kompassin kylmäjärjestelmänä toimii energiatehokas CO2-laitos, jossa kylmäaineena on ilmastovaikutuksiltaan pienen päästökertoimen hiilidioksidi. Kaikki kylmäkalusteet ovat ovellisia. Sale Kompassin valaistus toteutetaan nykyaikaisella ja energiapihillä LED-tekniikalla.

Sujuvan asioinnin helpottamiseksi myymälässä on myös kaksi itsepalvelukassaa sekä laajat aukioloajat. Sale Kompassi palvelee ma-pe klo 7-23 ja la-su klo 8-23.

Sale Kompassin tiimissä työskentelee 9 henkilöä. Myymäläpäällikkönä toimii Riikka Salminen-Ndanga.

Turun Osuuskauppa uudistaa verkostoaan ja palveluitaan myös muiden market-ketjujen osalta. Parhaillaan käynnissä on S-market Wiklund Herkun ja Prisma Tampereentien mittavat laajennus- ja uudistustyöt. Vuoden 2023 alkupuolella avataan lisäksi uusi Sale Turun keskustaan Brahenkadulle.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, kenttäpäällikkö Tuomas Valanne, puh. 010 764 4114