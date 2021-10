Sale-myymälöiden uudistukset etenevät - Sale Keltinmäen uudistus on valmistunut

Osuuskauppa Keskimaa päivittää Sale-ketjun myymäläilmeitä ja palveluita omalla alueellaan. Ensimmäinen uuden ilmeen mukainen Sale valmistui viime syksynä Toivakkaan. Tämän jälkeen on päivitetty uuden konseptin myymälät Multialla ja Konnevedellä sekä Sale Haapamäellä, jossa tehtiin samalla laajempi remontti. Sale Keltinmäki Jyväskylässä on nyt viides Keskimaan Sale-myymälä, joka on päivitetty uuden ilmeen mukaiseksi.

− S-ryhmä on päivittänyt pienmyymälöiden konseptin ja olemme päässeet starttaamaan myös Keskimaan alueen konseptiuudistukset Sale-ketjussa. Uusi myymäläkonsepti on raikas ja nykyaikaisen ostamisen tarpeita huomioiva. Meidän Salet ovat asiakkaidensa aitoja naapureita, joista löytyy valikoima sujuvampaan arkeen laajoilla aukioloajoilla ja pienmyymälätasolla edullisimpaan hintaan, toteaa Sale-ryhmäpäällikkö Outi Terho Osuuskauppa Keskimaalta.

Sale Keltinmäkeä on uudistettu paitsi ilmeen osalta, myös ostamisen helppouden näkökulmasta. Kalustuksen osalta leipä, hedelmä- ja vihannes sekä virvoitusjuoma- ja panimojuomakalusteet on uusittu.



− Uusi myymäläilmeemme tukee arjen sujuvampaa ostamista. Olemme huomioineet valikoimien päivityksissä erityisesti meidän asiakkaidemme tarpeet. Suurimmat muutokset näkyvät uudistuneissa hedelmä- ja vihannespuolen esillepanoissa, myös mukaan ostettavan, take away - ruoan valikoimiin on panostettu, kertoo Sale Keltinmäen myymäläpäällikkö Riikka Makkonen uudistuneen myymälän muutoksista.

Uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan torstaista 28.10.2021 alkaen avajaistarjousten merkeissä.