Sale Syväsenvaara suljetaan

Osuuskauppa Arina: Toimialajohtaja Ulla Peltoniemelle lisää vastuualueita 1.9.2022 alkaen 1.9.2022

KTM Ulla Peltoniemi on toiminut Arinan johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2005 alkaen, vastaten Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupasta. Vastuualue laajeni 1.9. alkaen sisältämään Maran lisäksi ABC-toimialan ja erikoistavarakaupan Sokos-, Emotion- ja Tälläämö-ketjujen liiketoiminnat. Toimialajohtaja Mikko Polso keskittyy Arinan suurimpaan toimialaan marketkauppaan. Jari Karjalainen siirtyy Arinasta seuraavaan elämänvaiheeseen. Vastuualuelaajennus tukee Arinan päivitettävän strategian toimeenpanoa. Ullan johdolla haetaan synergiaetuja sekä erikoiskaupan ketjujen ja Maran vahvoista palvelukulttuureista että ABC:n ja Maran ravintokaupasta, vahvistaen Arinan keskeistä strategian painopistealuetta asiakaskokemuksen kehittämistä. Ulla on kokenut ihmisjohtaja ja Mara-osaaja. Ulla on käynyt S-ryhmän kaupallisen kenttäkoulutuksen ja täydentänyt osaamistaan mm. strategia- ja palvelumuotoiluopinnoilla. Ulla on toiminut vuodesta 2014 alkaen Oulun Matkailu Oy:n puheenjohtajana.