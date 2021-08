Sale-verkosto kasvaa merkittävästi - TOK suunnittelee kolmea uutta Sale-myymälää Turkuun

Jaa

Turun Osuuskauppa parantaa lähivuosien aikana merkittävästi lähikaupan palveluja Turun alueella. Osuuskauppa suunnittelee nyt kahta uutta Salea Turun keskustaan ja yhtä Ispoisiin.

- Market-toimialalla panostamme koko ajan vahvasti toimipaikkaverkoston kehittämiseen, laajoihin aukioloaikoihin, ruoan verkkokaupan palvelujen laajentamiseen sekä hintatason systemaattiseen alentamiseen. Tavoitteenamme on tarjota asiakasomistajille parhaat kaupan palvelut läheltä kotia. Sale-verkoston kasvattaminen parantaa erityisesti Turun keskusta-alueen palveluja ja tuo lähikaupan palvelut kotikulmille. Uusia Saleja on tulossa Aurakadulle ja Brahenkadulle Turun keskustaan. Uusi Sale on suunnitteilla myös Ispoisten puistotielle yhdessä uuden ABC-automaattiaseman kanssa. Lisäksi meillä on käynnissä jo aiemmin viestitty Sale-hanke Linnakaupungissa Turun sataman kupeessa, kertoo toimialajohtaja Mikko Junttila Turun Osuuskaupasta.

Sale Aurakadun osalta rakennuslupa on jo saatu ja valmistelut ovat käynnissä. Tavoitteena on avata reilun 350 neliön myymälä joulukauppaan 2021. Kauppa tulee osoitteeseen Aurakatu 6.

Sale Brahenkadun osalta suunnittelutyöt ovat alkumetreillä. Kaupan rakennustyöt alkavat syksyllä 2022 ja valmista on suunnitelmien mukaan keväällä 2023. Kauppa tulee Puutorin läheisyyteen osoitteeseen Brahenkatu 16.

Ispoisten puistotielle suunnitellaan myös uutta Salea. Samalla tontilla sijaitsee jo nyt ABC-automaattiasema. Se olisi tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle kokonaan uusi mittarikenttä täydentämään uuden kaupan palveluja. Tavoittelemme tämän hankkeen toteuttamista poikkeamisluvalla.

Turun Osuuskauppa uudistaa market-verkostoaan ja palveluitaan myös muiden market-ketjujen osalta laajalla rintamalla tulevina vuosina. Parhaillaan käynnissä on S-market Wiklund Herkun ja Prisma Tampereentien mittavien laajennus- ja uudistustöiden suunnittelu sekä Food Market Herkun muuttaminen herkuttelijan S-marketiksi. Työnalla on myös täysin uusia marketteja: S-market Auranlaakso ja Sale Kompassi, joka rakennetaan Turun Sataman läheisyyteen Harppuunakortteliin.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Junttila, puh. 010 764 4005