SALES COMMUNICATIONS FINLAND OY:LLE ON MYÖNNETTY HUBSPOTIN ADVANCED IMPLEMENTATION -SERTIFIKAATTI

Sales Communications Finland Oy:lle on myönnetty HubSpotin Advance Implementation -sertifikaatti. HubSpot on johtava myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kasvualusta, joka käyttää tätä sertifiointia tunnistaakseen kumppanit, jotka ovat erikoistuneet vaativiin CRM- ja ohjelmistointegraatioihin sekä -migraatioihin. Sertifiointi helpottaa asiakasta tunnistamaan oikean kumppanin integraatio- ja migraatiotarpeisiin.

Sertifioituna Advanced Implementation -kumppanina Sales Communications hallitsee edistykselliset sekä syvää osaamista edellyttävät CRM-käyttöönotot sekä Enterprise-tason integraatiot ja migraatiot. Sales Communications on menestyksekkäästi toteuttanut HubSpotin Professional- ja Enterprise-tason käyttöönottoja isoille yrityksille.

“Asiakkaiden tarpeiden laajentuessa erilaisiin teknologiakokonaisuuksiin, heidän tarpeistaankin tulee entistä monimutkaisempia ja vaativampia”, kertoi Hubspotin globaalin kumppanistrategian ja -toiminnan johtaja Katie Ng-Mak. “Meidän on luotettava yhä enemmän kumppaniekosysteemiin, jotta voimme tuottaa arvoa yhteisille asiakkaillemme. Olen innoissani siitä, että Sales Communications on Advanced Implementation -sertifioitu kumppanimme, joka auttaa asiakkaitamme kasvamaan paremmin.”

HubSpot tarjoaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen erilaisia ​​sertifiointiin johtavia koulutuksia HubSpot Akatemiassa. Advanced Implementation -sertifikaatin avulla kumppanit, jotka ylittävät tietyn palvelukokonaisuus- ja osaamistason, pystyvät erottautumaan partnerihakemistossa asiakkaille, jotka etsivät juuri näitä palveluja. Tämä tarjoaa mielenrauhaa asiakkaille ja lisää mahdollisuuksia kumppaneille.

“Olemme iloisia että Sales Communications Finland Oy on yksi 13:sta HubSpot-kumppanista maailmassa ja yksi neljästä kumppanista Euroopassa, jotka saavuttivat HubSpotin Advanced Implementation -sertifikaatin”, sanoi Sales Communications Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Jani Aaltonen.

HubSpot

HubSpot on johtava myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kasvualusta. Nykyään yli 68 800 asiakasta yli 100 maassa käyttää HubSpotin palkittuja ohjelmistoja, palveluita ja tukea muuttaakseen tapaa, jolla he houkuttelevat, kiinnostavat ja ilahduttavat asiakkaitaan. HubSpot koostuu markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelualustasta, sekä ilmaisesta CRM:stä. HubSpot tarjoaa yrityksille työkalut, joita he tarvitsevat kasvaakseen paremmin.

Glasshouse, Fortune, The Boston Globe ja The Boston Business Journal ovat nimittäneet HubSpotin parhaaksi työpaikaksi. Yrityksen pääkonttori on Yhdysvalloissa, ja sen toimistot sijaitsevat Irlannissa, Singaporessa, Australiassa, Japanissa, Saksassa, Kolumbiassa ja Ranskassa.

Lue lisää HubSpotista: www.hubspot.com