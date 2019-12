Sallan kansallispuiston toteutettavuusselvitys valmistunut

Sallan kunnan käynnistämän Sallatunturille suunnitellun kansallispuiston toteutettavuusselvitys on valmistunut. Selvityksen tuloksien perusteella Sallan kunnanhallitus vahvistaa esityksensä ympäristöministeriölle ja valtioneuvostolle Sallan kansallispuiston perustamisesta.

Kansallispuistoselvityksen kohteena oleva alue sijoittuu Sallan matkailukeskuksen ja Venäjän rajan väliselle alueelle. Vuonna 2017 perustettu 10 031 hehtaarin kokoinen Sallatunturin luonnonsuojelualue suunnittelualueena on jo tällä hetkellä suojelualuetta ja sen luontoarvot ovat ainutlaatuisia. Alueelle sijoittuu mm. useita harvinaisia ja erämaisia lajeja, useita eri luontotyyppejä ja geologisia ja kulttuurihistoriallisia kohteita. Kansallispuisto sijaitsisi myös Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä ja tarjoaisi ekologisen yhteyden Venäjän puolella sijaitseviin luonnonsuojelualueisiin.

- Sallatunturin luonnonsuojelualue täyttää selvityksen perusteella kirkkaasti kaikki kansallispuiston perustamiselle asetetut luonnonsuojelulliset kriteerit ja paikallisten oikeudet kyetään turvaamaan, kertoo Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen.

Sallan kunnanhallitus teki alustavan aloitteen ympäristöministeriölle kansallispuiston perustamisesta helmikuussa 2019. Toteutettavuusselvityksen on tehnyt FCG Finnish Consulting Group Oy. Toteutettavuusselvitykseen on sisältynyt haastatteluita ja kyselytutkimuksia paikallisille ja matkailijoille. Selvitystyön aikana on järjestetty myös kaksi kaikille avointa yleisötyöpajaa. Selvityksen tulokset esiteltiin 5.12. järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Sallan kunnanhallitus on hyväksynyt toteutettavuusselvityksen ja esittää ympäristöministeriölle ja valtioneuvostolle kansallispuiston perustamista.

Selvityksen pohjalta Sallan kansallispuiston vahvuuksina nousee luontoarvojen lisäksi esiin kansallispuiston hyvä sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus ja olemassa oleva palveluvarustus. Kansallispuiston rajalle on jo nykyisin toimiva julkisen liikenteen yhteys sekä Kuusamon lentokentältä että Kemijärven rautatieasemalta. Kansallispuiston välittömässä läheisyydessä oleva Sallatunturin matkailukeskus tarjoaa kansallispuistokävijälle majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluita. Sallan Poropuistossa on Metsähallituksen Metsän Sali -näyttely, eikä erillisen Luontokeskuksen rakentamiselle ole tarvetta.

Selvityksen perusteella paikallisten ja matkailijoiden suhtautuminen kansallispuiston perustamiseen on selvästi positiivista. Sosiaalinen hyväksyntä kansallispuistolle on olemassa tietyin reunaehdoin. Erityisesti metsästykseen ja eri välineillä tapahtuvaan liikkumiseen liittyvät oikeudet ovat tärkeitä paikallisille ja ne pystytään selvityksen mukaan turvaamaan noudattaen mm. Hossan kansallispuiston laissa kirjattuja ja hyväksyttyjä periaatteita.

Sallan kansallispuiston perustaminen toisi merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset puiston lähialueelle. Kansallispuisto edistäisi kestävää ympärivuotista matkailua. Sallan matkailulle kansallispuisto toisi myös imagollisia hyötyjä. Sallassa on panostettu jo vuosien ajan matkailun kestävyyteen ja Salla on pilottikohteena Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa.

Toteutettavuusselvitys on tehty osana EU (EAKR) osarahoitteista Gateway to Land of National Parks -hanketta. Gateway to Land of National Parks -hankkeen tavoitteena on kehittää Ruka-Kuusamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Syötteen, Posion ja Sallan ympärivuotista matkailua kestävästi, lisätä kansainvälisten matkailijoiden yöpymisiä alueella sekä kehittää Kuusamon lentoaseman liikennettä.