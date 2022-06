Sallatunturin kartta johdattaa uuteen kansallispuistoon

Alueen monipuoliseen luontoon ja houkutteleviin reitteihin pääsee tutustumaan parhaiten tarkan ulkoilukartan avulla. Patikoijat, hiihtäjät ja pyöräilijät löytävät siltä muun muassa taukopaikat, latukahvilat, nähtävyydet ja kauneimmat näköalat. Tapio Karttakeskuksen uusi kaksipuolinen kartta kattaa koko Sallan kansallispuiston sekä laajalti sen ympäristöä. Mukana ovat Sallatunturin matkailukeskuksen ja Sallan keskustan väliset reitit, ja Topsakantaival-vaellusreittiä voi seurata kartalla etelään Hautajärvelle asti.



Tapio Karttakeskuksen kotimaiset ulkoilukartat kattavat parhaalla lehtijaolla mielenkiintoisimmat retkeilyalueet kaikkialta Suomesta. Retkeilijöitä varten suunnitellut karttalehdet ovat kaksipuolisia, ja ne on painettu synteettiselle materiaalille, joka on täysin vedenpitävää, kestää lähes rajattomasti taittamista, eikä repeä normaalissa karttakäytössä.



Ulkoilukarttoja on saatavilla tärkeimmistä kansallispuistoista ja muista retkeilykohteista eri puolilta maata. Niiden pohjana on tarkka maastokartta, jonka avulla on helppo löytää määränpäähän. Kartoille on merkitty retkeilyreitit sekä kaikki retkeilijän palvelut ja kiinnostavat nähtävyydet.



Kartat ovat saatavilla myös latauskaupoista löytyvään Avenza Maps -sovellukseen. Lue lisää Karttakaupasta.

Tuotetiedot:

Ulkoilukartta Sallatunturi, 1:25 000

• taitettu, vedenkestävä kartta

• koko avattuna 100 x 70 cm

• ISBN 978-952-266-712-0

• suositushinta 19 €



Pyydä arvostelukappale ja kysy lisää!



Kansikuvan voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.