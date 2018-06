Salmonellaepidemiaa selvitetään Helsingissä Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Auroran sairaalassa

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ja epidemiologinen toiminta selvittävät salmonellaepidemiaa ja sen yhteyttä ruokailuun Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Auroran sairaalassa. Oireet ovat alkaneet 27.5–10.6. välisenä aikana. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa kymmenen. Kahdeksalta sairastuneelta on löytynyt ulostenäytteistä Salmonella Newport -bakteeri. Sairastuneiden oireina on ollut oksentelu ja ripuli.

Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen ja Auroran sairaalan ruoat valmistetaan Kivelän ravintokeskuksessa. Ympäristöpalvelut on tarkastanut Kivelän ravintokeskuksen keittiötilat maanantaina 11.6.2018. Ravintokeskuksen tiloissa ja toiminnassa ei havaittu huomautettavaa. Ympäristöpalvelut ja epidemiologinen toiminta keräävät lisätietoa parhaillaan potilasnäyttein sekä kyselytutkimuksella. Raaka-aineista on otettu näytteitä ja niissä ei todettu Salmonellaa. Epäillyltä tartunta-ajalta ei ole saatavilla ruokanäytteitä, joten mahdollista ruokamyrkytyksen aiheuttajaa selvitetään kyselytutkimuksella. Osastojen henkilökuntaa on ohjeistettu käsihygienian ja kosketusvarotoimien osalta. Ravintokeskus toimittaa ruoat Kivelän sairaalaan, Auroran sairaalaan, Kivelän sairaalan henkilöstöravintola Anna & Erikiin, päiväkoti Kivelään ja Vaahteraan, päivätoimintayksikkö Ilonpilkkeeseen jaMunkkiniemen palvelutaloon. Henkilöitä, jotka ovat ruokailleet edellä mainituissa paikoissa, eivätkä vielä ole ilmoittaneet sairastumisestaan, pyydetään ottamaan yhteyttä epidemiologiseen toimintaan 18.–21.6 klo 12–14, puh 09 31047846. Ympäristöpalvelut ja epidemiologinen toiminta seuraavat tilannetta ja tiedottavat tarvittaessa. Salmonella Salmonella leviää yleensä ulosteella saastuneen elintarvikkeen välityksellä, mutta se voi tarttua myös ihmisestä toiseen. Tartunta henkilöstä toiseen on mahdollinen, mikäli käsihygienia on puutteellinen. Salmonellan itämisaika on yleisimmin 6–72 h, mutta voi olla myös pidempi. Ripulioireet kestävät 4-10 päivää. Kaikki tartunnan saaneet eivät saa oireita. Lisätietoja salmonellasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/salmonella

Avainsanat ElintarvikeetHelsinkiruokamyrkytyssalmonella

Yhteyshenkilöt