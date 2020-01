Salo CyberTalks -seminaari: Kunnat ja organisaatiot entistä suurempien kyberuhkien äärellä – uhkakuvista huolimatta mahdollisuus todelliseen kilpailuetuun

Salo IoT Campuksella tänään pidetty Salo CyberTalks kokosi jälleen salin tupaten täyteen kiinnostuneita kuulijoita. Paikalla oli lähes parisataa elinkeinoelämän, koulutuksen ja kyberturvallisuuden asiantuntijaa keskustelemassa kyberuhkien tuomista haasteista kunnille, organisaatioille ja tavallisille kuntalaisille. Tilaisuuden pääpuhuja, kyberterrorismin ja -turvallisuuden huippuasiantuntija Rami Efrati, toi terveiset Israelin Tel Avivista, josta on tullut kyberturvallisuuden startup - ja monikansallisten yritysten R&D-keskittymä. Seminaarista kantautuva viesti on selkeä: kunnat tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä useampien ja kehittyneempien hyökkäysten kohteena. Vaikka osa tietoturvaloukkauksista on pieniä, pitää elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi varautua digitaalisiin uhkiin jo etukäteen. Helppoa tämä ei kunnille ole, mutta panostamalla koulutukseen ja monialaiseen yhteistyöhön voi kyberturvallisuuden tuomat haasteet kääntää myös kilpailueduksi.

Kolmatta kertaa Salon kaupungin järjestämässä tilaisuudessa toimi puheenjohtajana puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva. Salo CyberTalks -seminaarin pääpuhujana oli kyberturvallisuuden huippuasiantuntija Rami Efrati. Efrati on kyberteknologian strategisten menetelmien asiantuntija, joka on ollut luomassa Israelin kyberturvallisuusorganisaatiota pääministeri Netahajun johdolla. Efratin mielestä Salo CyberTalks kaltaisille tilaisuuksille on tarvetta: - Ei ole epäilystäkään, etteivätkö kaiken kokoiset kaupungit ja kunnat joutuisi kyberhyökkäysten ja tietojenkalastelun kohteiksi jatkossakin. Salo CyberTalksin kaltaisia tilaisuuksia tarvitaan, sillä ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia yhdessä, kuinka kuntien ja kuntalaisten kyberturvaa voidaan lisääntyvien uhkien aikana parantaa. Tärkeäksi puheenaiheeksi Salossa nousi myös yksilön rooli organisaatioiden ja kuntien kyberturvallisuudessa. Yhtälö ei ole helppo. Kuntalaisen on pystyttävä luottamaan tarjottuihin palveluihin. Yksittäisen ihmisen osaamisen varaan voida rakentaa turvallisuutta monimutkaisten ja muuttuvien uhkatilanteiden keskellä. Cyberwatch Finland Oy:n toimitusjohtaja Aapo Cederberg painotti puheenvuorossaan suunnittelun ja resursoinnin merkitystä. Suomella ja kunnilla ei ole varaa jättää panostamatta koulutukseen ja jatkuvaan kyberturvan kehittämiseen. Kyberturvallisuus tulee jatkossa olla keskeinen osa kaupunkien ja kuntien varautumisen suunnittelua ja kriisinhallinta harjoituksia. - Kun kaupunkeihin rakennetaan älykkäitä palveluja, pitää kyberturvallisuus suunnitella niiden sisään. Uhkien kasvettua ja hyökkäysten lisäännyttyä on turvallisuuden varmistamiseen myös panostettava. Osaamisemme kiinnostaa myös kansainvälisesti, Cederberg muistuttaa. Toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen SSH Communications Security Oyj:stä nosti puolestaan esiin yksittäisen kuntalaisen osan kyberturvallisuudessa nyt ja tulevaisuudessa. Kyberturvallisuuden heijastumista yrityksen investointipäätöksiin peilasi seminaarissa Esa Saarinen, Valmet Automotive Oy:n Salon tehtaan johtaja.



Kuntalaiset mukaan kehittämään älypalveluja Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna on tyytyväinen tilaisuuden herättämään kiinnostukseen ja kaupungissa tapahtuvaan kehitykseen. Salo CyberTalks on osa Salon pitkäjänteistä älykästä kaupunkikehittämistä. Iso merkitys on ollut hyvillä yhteistyökumppaneilla. - Niin kuin olemme täällä saaneet tänään kuulla, niin kyberturvallisuuspalvelujen ja niihin liittyvien yhteistyömallien kehittämisellä eri toimijoiden kesken on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Olemme päässeet tekemään yhteistyötä niin korkeakoulujen kuin paikallisten yritystenkin kanssa. Teknologiasta ei haluta puhua teknologian vuoksi. Päätavoite on Innan mukaan luoda mahdollisimman turvallinen kaupunki niin kuntalaisille kuin alueella työskenteleville yrityksille. Tulevaisuudessa kuntalaiset pääsevät yhä paremmin osallistumaan suoraan palvelujen kehittämiseen: - Jatkossa salolaiset pääsevät teknologian ansiosta osallistumaan kaupungin kehittämiseen suoraan, ilman väliportaita. Älykaupungin tarkoituksena on helpottaa ihmisten elämistä, asumista ja liikkumista Salossa, hän summaa. Iltapäivän päätteeksi yleisö pääsi seuraamaan paneelia, jossa keskusteltiin kyberturvallisuudesta kilpailuetuna. Paneelin moderaattorina toimi Juha Remes, joka toimii North European Cybersecurity Clusterin eli NECC:n hallituksen puheenjohtaja. Paneelissa Innan ja Olkkosen lisäksi vilkasta keskustelua kyberaiheista kävivät teknologiajohtaja Mikko Viitaila Microsoftiista sekä Solitan tietoturva-asiantuntija Iiro Uusitalo. Salo IoT Campus on uuden ajan kansainvälinen teknologian innovaatiokeskittymä. Kampus rakentuu kansainvälisten yritysten, koulutuksen ja kehityksen risteyskohtaan. Toimistojen lisäksi kampukselta löytyy konesalit, erikoistilat ja huippuluokan tuotantotilat. Kampuksella toimii yrityksiä lähes sata ja kampuslaisia on jo yli 1700.

