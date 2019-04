Salo esitteli älykaupunkihankettaan Lontoossa

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna kutsuttiin Lontoossa järjestettyyn Smart to Future Cities -tapahtumaan kertomaan kiinnostusta herättäneestä älykaupunkihankkeesta. Salon käynnissä oleva hanke pääsi kansainvälisessä tapahtumassa kovaan sarjaan, sillä muut esitellyt älykaupunkihankkeet tulivat muun muassa Taipeista, Hampurista, Edinburghistä ja Liverpoolista.

Kaupunginjohtaja kertoi puheessaan Salon tavoitteesta kehittyä Suomen älykkäimmäksi kaupungiksi. Nyt alkuvaiheessa Salossa ollaan muun muassa pilotoimassa Wifi 6 –standardiin perustuvaa maailman nopeinta langatonta verkkoa. Hankkeelle on jo haettu EU-rahoitusta ja hankkeen toteuttaa paikallinen tietoliikenneyritys Lounea Huawein teknologialla.

- Toimiva teknologia ja strateginen kumppanuus ovat hankkeen onnistumisen ehdottomia edellytyksiä. Olemme paitsi Suomen tasolla myös globaalisti tarkasteltuna edistyksellisiä, mistä hyötyvät suoraan kaupunkilaiset. Salon noteeraaminen globaalissa älykaupunkiverkostossa on osoitus siitä, että viemme Saloa oikeaan suuntaan, sanoo Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Syksyllä 2018 käynnistetty Salon älykaupunkihanke on edennyt ennakoitua nopeammin. Perusteellinen kartoitus- ja analyysivaihe asiantuntijoiden, strategisten yhteistyökumppaneiden ja kaupungin avainhenkilöiden kanssa on johtanut hankkeen etenemisen konseptointivaiheeseen. Tämä kattaa älykkään kaupungin johtamisen työkalut, kaupunkilaisten yhteisöllisen osallistamisen Play the City -applikaation avulla sekä muun muassa julkisten tilojen sisäilman reaaliaikaisen seurannan.

- Jatkossa salolaiset pääsevät osallistumaan suoraan, ilman väliportaita, kaupungin kehittämiseen teknologian ansiosta. Älykaupungin tarkoituksena on helpottaa ihmisten elämistä, asumista ja liikkumista Salossa. Tämä on pitkäaikainen kehitysprojekti, jota voidaan hyödyntyää myöhemmin myös muissa saman kokoluokan kaupungeissa Suomessa ja Euroopassa, kertoo Inna.

Salon älykaupunkihankkeessa ovat mukana myös Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.