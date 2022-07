Salo mukana Naantalin Asuntomessuilla

MEDIAKUTSU: Salo Cyber Talks 2021 19.1.2021 13:58:18 EET | Kutsu

Arvoisa median edustaja, Salossa vuosittain järjestettävä kyberturvallisuuden asiantuntijatapahtuma, Salo Cyber Talks, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Syksyllä laajasti uutisoitu Vastaamon tietomurto viimeistään osoitti, että kyberturvallisuus tai sen puute voi oikeasti koskettaa jokaista. Tänä vuonna kutsuvierastapahtuma toteutetaan verkossa 26. tammikuuta klo 12 – 16 ja siihen voi osallistua oheisen linkin kautta: Salo Cyber Talks 2021 - Zoom Medialle on myös varattu mahdollisuus osallistua tapahtumaan paikan päällä Salo IoT Campuksella (Joensuunkatu 7, 24100 Salo) koronarajoituksia noudattaen. Paikan päälle tulevilta toivomme ennakoilmoittautumista. Tapahtumaan osallistuvia asiantuntijoita on mahdollista haastatella joko etänä tai paikan päällä kampuksella. Salo Cyber Talks 2021:n puheenjohtajana toimii Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry:n toiminnanjohtaja Mika Susi ja tapahtuman suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ohjelma: 12:00 Tasavallan president