Salo: Osaajien palkitsemisen aika on nyt

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo on huolissaan suomalaisten asiantuntijoiden heikosta ansiotasosta kilpailijamaihin verrattuna. Hänen mielestään osaajien palkkakuopan täyttämisestä on tulossa keskeinen työmarkkinakysymys seuraavalla neuvottelukierroksella.

– Suomalaisen insinöörin halpuudesta on puhuttu jo vuosia. Sen näyttävät toteen niin kansainväliset vertailut kuin Ylemmät toimihenkilöt YTN:n omat selvitykset. Jopa työnantajaleiristä on aina välillä miltei häpeillen myönnetty suomalaisten insinöörien olevan kansainvälisesti verrattuna halpoja eli matalapalkkaisia, Salo sanoi liiton edustajakokouksen avauspuheessaan Lahdessa.

Salon mukaan näyttää siltä, että yritykset eivät halua huolehtia asiantuntijoidensa palkkatasosta. Hän huomautti, että viime vuonna vain viidennes ylemmistä toimihenkilöistä sai henkilökohtaisen korotuksen.

– Kun takana on kymmenen vuotta erittäin maltillisia työmarkkinakierroksia, suomalainen asiantuntija jää vuosi vuodelta jälkeen eurooppalaisista kollegoistaan. Jos rinnalle vielä laittaa palkan ostovoimavertailun, tilanne näyttää vielä huonommalta. Näin ei voi loputtomiin jatkaa, jos kansakuntana aiomme pysyä osaamisessa muiden maiden kelkassa, Salo sanoo.

Hänen mielestään on selvää, että jos yritykset eivät reagoi asiaan, koulutettujen asiantuntijoiden palkkataso nousee esiin seuraavalla neuvottelukierroksella.

– Suomessa on lukematon määrä yrityksiä, joilla menee juuri nyt erittäin hyvin. Julkisen keskustelun perusteella meillä on joillakin aloilla myös huutava pula osaajista ja asiantuntijoista. Nyt jos koskaan on osaajien palkitsemisen aika yrityksissä, Salo sanoi.