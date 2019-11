Salo perää aitoja, alakohtaisia neuvotteluja

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä syksyn työehtosopimusneuvottelujen takkuaminen johtuu työnantajan hirttäytymisestä niin sanottuun vientimalliin. Sopimuksia ei synny, kun alat kyttäävät toinen toisiaan odottaen päänavausta neuvotteluille.

– Insinööriliitto on alusta lähtien pitänyt keskustelua niin sanotusta vientimallista täysin turhana ja epärealistisena. Vientimallista on tullut työnantajille fantasia, epäsymmetrinen keskitetty sopimusmalli, jonka yksi tavoite on minimoida palkankorotukset, Salo sanoo.

Hänen mielestään työnantajien jääräpäisyys uhkaa käydä suomalaiselle yhteiskunnalle kalliiksi. Vientimallin nimeen vannominen ja kilpailukykysopimuksen kiky-tunneista kiinni pitäminen on johtanut siihen, että yhä useammalla alalla on ryhdytty ilmoittamaan painostustoimista sopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi.

– Viimeksi eilen YTN ilmoitti kahden sopimusalan ylityö- ja vapaa-ajan matkustamisen kiellosta. Aloilla työskentelee noin satatuhatta ylempää toimihenkilöä. Voisi luulla, että näin suuren ja merkittävän henkilöstöryhmän kitkaton työn tekeminen kiinnostaa myös Etelärantaa, Salo sanoo.

Hänen mielestään oikea tapa päästä eteenpäin on käydä aidot, liitto- ja alakohtaiset neuvottelut, joissa kyetään ratkaisemaan alakohtaisia ongelmia.

– Insinööriliiton osalta esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttiala on ala, joissa palkoissa on selkeää jälkeenjääneisyyttä verrattuna kilpailijamaihin. Tätä eroa pitää pystyä kuromaan umpeen. Nyt on sen aika, hän toteaa.