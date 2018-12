Salon ABC:n Eurojackpot-voittaja kateissa – ”toivottavasti kukaan ei ole heittänyt lappua pois”

Salon Perniöntien ABC-asemalla pelattiin vajaa vuosi sitten Eurojackpotin kimppapeli, joka osoittautui 2.2.2018 arvotulla kierroksella 236 000 euron arvoiseksi.

Porukkapelin kymmenestä voitto-osuudesta yhdeksän on lunastettu. Jokaisen osuuden arvo on noin 23 600 euroa. Yksi tosite on kuitenkin kateissa, eikä voittaja ole lunastanut rahojaan.

- Täällä olisi mukavat, lähes 24 000 euron joulurahat odottamassa. Kannattaa penkoa läpi lompakot ja kirjahyllyt, josko sinne johonkin olisi unohtunut melkoisen arvokas, todennäköisesti jo vähän pölyttynyt paperinpalanen, sanoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

Auremaa pitää erittäin todennäköisenä, ettei voittaja itsekään tiedä voittaneensa.

- Muutaman euron voittoja jää monesti lunastamatta, mutta kyllä näin isot voitot yleensä haetaan hyvin nopeasti. Tällainen tilanne on aika poikkeuksellinen.

- Toivon mukaan kukaan ei ole kuitenkaan epähuomiossa heittänyt voittolappuaan pois. Jos olisi käyttänyt Veikkaus-korttia, rahat olisivat tulleet automaattisesti suoraan tilille. Nyt pitää esittää meille oikea tosite, että eurot itselleen saa, Auremaa toteaa.

Voittajalla on vielä reilu kuukausi aikaa lunastaa voitto itselleen.

- Veikkauksen voitot pitää lunastaa vuoden sisällä arvontapäivästä alkaen laskettuna. Helmikuun toinen päivä on siis viimeinen mahdollinen ajankohta. Toki toivomme, että voittaja löytäisi tositteensa mahdollisimman pian ja saisi rahansa.

Kierroksen 5/2018 oikea rivi on 15, 24, 29, 33 ja 41. Tähtinumerot olivat 7 ja 8. Kierroksella ei löytynyt täysosumia. Seuraavalla kierroksella potissa oli 90 miljoonaa. Se meni Loimaalle neljän hengen porukalle.

- Joskus voittajat ovat huolettomia pelitositteidensa kanssa. Toivomme asiakkaiden käyttävän Veikkaus-korttia, sillä se muiden Etuasiakkaiden saamien etujen ohella se varmistaa voiton tulon perille, kertaa Auremaa tunnistautuneena pelaamisen etuja.