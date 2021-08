Salpalinja suojasi Suomen – linnoituksen tarina ja merkitys koskettaa jokaista suomalaista

Karita Tykän uutuuskirjassa otetaan viikon kevennystauko kehon ja mielen hyvinvoinnille 23.8.2021 08:52:18 EEST | Tiedote

Vaikuttaja-hyvinvointivalmentaja Karita Tykän uudessa teoksessa 7 päivän DETOX by Karita matkataan seitsemässä päivässä kohti raikasta ja ihanaa oloa. Detox-matka on kirjailijan oma tapa toistuvasti tukea kehon ja mielen puhdistumista ja antaa taukoa keholle ja mielelle – nyt, tämän kirjan myötä sama ohjelma on saatavana kaikille! Kirja on myös loistava apu elämäntapamuutokseen tai matkaan kohti kevyempää mieltä ja itsensä hyväksymistä.