Salpausharjun lähdeveden vienti Hongkongiin alkoi

Lohjalainen Bonne Juomat Oy on tehnyt merkittävän pääavauksen lähdeveden viennissä Hongkongiin. Uutta on, että vesi viedään Aasiaan kartonkipulloissa.

– Vienti Hongkongiin alkoi kesäkuussa. Lähdevettämme on nyt myynnissä Hongkongin hotelleissa sekä muutamissa teattereissa, ja tarjonta on pian laajenemassa. Hongkongin markkina on äärimmäisen kilpailtu, mutta olemme onnistuneet erottumaan. Poikkeuksellisen tuotteen lisäksi Suomen puhdas maine on tärkeä etu, kertoo Bonne Juomat Oy:n toimitusjohtaja Matti Väänänen.



Tänä vuonna puolen litran kartonkipakkauksia viedään jälleenmyyntiin Hongkongiin arviolta 300 000 kappaletta.



– Vaikuttaa siltä, että aasialainen ostaja tarttuu jopa suomalaista nopeammin uudenlaiseen kartonkipakkaukseen. Kotimaassa aika näyttää, oppivatko suomalaiset ostamaan lähdevettä muovin sijasta kartonkipakkauksessa, Matti Väänänen sanoo.

Veden pakkaaminen muovin sijasta kartonkimateriaaliin on uusi asia maailmanlaajuisesti. Maailman ensimmäiset kartonkiset vesipullot ilmestyivät kauppoihin aiemmin tänä vuonna Suomen lisäksi Ruotsissa ja Saksassa. Suomessa Aqua Finlandia -lähdevettä on nyt saatavilla mm. Prismoista ja osasta K-ryhmän kauppoja noin yhden euron kappalehintaan. Pari kuukautta sitten ”norppavesi” tuli myös Helsinki-Vantaan lentoaseman GoSleep- lepo-osaston tarjontaan.



Aqua Finlandia -lähdevesi on peräisin Salpausselkien harjuihin kuuluvasta, Bonne Juomat Oy:n omasta Lähteenlohkon lähteestä. Uudenlainen kartonkipakkaus täyttää herkän lähdeveden säilytyksen kriteerit – vesi säilyy siinä täysin juomakelpoisena, eikä siihen tule mitään makuvirheitä.

– Lähdeveden raikkaan ja luonnollisen maun pitää olla sama vielä käyttöajan lopussa, vuoden kuluttua, vaikka pakkausta olisi säilytetty lämpimissä olosuhteissa, toki avaamattomana, Matti Väänänen sanoo.



Kiinalaiset tulossa tutkimaan norppavettä

Aqua Finlandia -lähdevesipakkauksen erottuvin elementti on kaikille suomalaisille

tuttu kuva saimaannorpasta. Sen piirsi jo vuonna 1974 maineikas graafikko, professori ja Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori Erik Bruun, joka koki nyt puhtaan suomalaisen lähdeveden sopivaksi yhteydeksi pakkaukseen sovittamalleen kuvalle.



Myös Kiinan vientikanava on avautumassa norppavedelle. Pekingissä sijaitsevan Tsinghuan yliopiston tutkija- ja opiskelijaryhmä saapuu tutustumaan lohjalaiseen lähdeveden tuotantoon elokuussa. Suhteita on luotu Business Finlandin vientiasiantuntijoiden avulla.



– Kiinalaisia kiinnostaa lähdeveden tuotanto Salpausselältä, joka on ainutlaatuinen, jääkauden muokkaama luonnon suodatin. Myös kiertotalouden kehitys ja kartongin käyttö veden pakkauksessa ovat erittäin ajankohtaisia asioita heille. Vaikka Kiina on lopettanut muovijätteen vastaanoton ulkomailta, muovin käyttö on merkittävä ongelma, johon haetaan ratkaisuja.



Uusiutuvista materiaaleista valmistetussa Aqua Finlandia -veden pakkauksessa on muovikorkki, mutta muovin kokonaismäärä on vain kymmenesosa muovipullon määrästä, eikä alumiinia ole käytetty lainkaan. Koko pakkauksen voi kierrättää kartonkikeräyksessä. Aasiassa tämä on tärkeämpää kuin meillä, sillä muovipullojen palautusjärjestelmät ovat monessa maassa lapsen kengissä.



Lohjalaisen Bonne Juomat Oy:n tärkeimmät vientimaat ovat toistaiseksi Pohjoismaat, Itämeren rantojen valtiot sekä Venäjä. Viennin osuus on tällä hetkellä noin 10 prosenttia liikevaihdosta, mutta yhtiö ponnistelee nostaakseen sen lähivuosina 25 prosenttiin.



Bonne Juomat Oy:n päätuotteita ovat lähdeveden ohella erilaiset marjavalmisteet, mm. täysmehut, mehutiivisteet sekä marja-, hedelmä- ja juuressoseet, joita se valmistaa suurkeittiöille ja päivittäisvarakaupoille, kuluttajien saataville. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 7,5 miljoonaa euroa, ja se työllisti 24 henkilöä.