Sami Laine Parmaco Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Valtakunnallinen Unelmien koulu -kilpailu starttaa 26.8. 26.8.2020

Oppimisesta ja oppimisympäristöistä on puhuttu viime vuosina runsaasti. Näkemyksiä on monenlaisia ja tutkimustietoa vasta vähän. Myös käyttäjien osallistaminen on suunnitteluprojekteissa niin lasten kuin henkilökunnankin osalta edelleen melko vähäistä. Nyt valtakunnallisella kilpailulla haetaan lasten näkökulmaa suunnitteluun.