Samla Capital uudistaa lähes kokonaisen korttelin Helsingin Kruununhaassa

Mariankadulla ja Liisankadulla sijaitsevaan neljään rakennukseen tulee laadukas kansainvälinen hotelli. Asuntotuotantoa selvitetään. “Haluamme nostaa historiallisesti arvokkaat rakennukset uuteen loistoon”, hankkeesta vastaavan Samla Capitalin pääomistaja Samppa Lajunen sanoo.

Kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capitalin rahastot Samla Toimitilat II Ky ja Samla Asunnot Ky ovat ostaneet Helsingin Kruununhaasta neljä historiallisesti arvokasta kiinteistöä ICON Corporation Oy:n konkurssipesältä 15 miljoonalla eurolla. Kolme rakennusta neljästä uudistetaan mielenkiintoiseksi ja kansainväliseksi hotelliksi oheispalveluineen.

Neljäs rakennus osoitteessa Liisankatu 8A tullaan saneeraamaan joko asumis- tai hotellikäyttöön, riippuen syksyn aikana käytävistä tarkentavista neuvotteluista hotellioperaattoreiden kanssa.

Vuonna 1885 valmistuneella korttelikokonaisuudella on arvokas historia. Siellä on aiemmin sijainnut muun muassa upseerien asuinrakennuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön toimisto. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert E. Lagerspetz.

“Haluamme kehittää tätä historiallisesti arvokasta kokonaisuutta kunnioituksella, nostaen sen uuteen loistoon”, koko hankkeesta ja sen rahoituksesta vastaavan Samla Capitalin pääomistaja Samppa Lajunen sanoo.

Rakennukset sijaitsevat osoitteissa Liisankatu 8A ja 8G, Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7. Kokonaisuuden koko on noin 13.500 kerrosalaneliömetriä (k-m2).

Hotellin hankekehityksestä vastaa toimitilakehitykseen erikoistunut Finesco Capital Oy. Finescon toimitusjohtaja Kari Järvenpää uskoo hotellien kysyntään jatkossakin. Vaikka liikematkustaminen ja turismi ovat koronan takia hiljentyneet, niiden odotetaan palautuvan kasvu-uralle lähivuosina.

“Helsinki on Suomen suosituin matkailukaupunki. Useat kansainväliset hotellioperaattorit ovat osoittaneet laajaa kiinnostusta hanketta kohtaan sen sijainnin ja rakennusten historiallisen luonteen takia. Rakennukset soveltuvat myös monille eri hotellikonsepteille”, Järvenpää sanoo.

Rakennushanke käynnistyy suunnittelulla. Rakentaminen voisi alustavan suunnitelman mukaan alkaa vuoden 2021 puolessa välissä. Kokonaisuuden uskotaan valmistuvan vuosien 2022–2023 aikana.