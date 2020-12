Sammankomster begränsas fortsättningsvis i Päijänne-Tavastland - tillställningar med över 10 personer förbjudna till och med 25 januari 2021

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Päijät-Hämeen alueella - yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 25.1.2021 saakka 30.12.2020 14:16:36 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Määräys on voimassa 25.1.2021 saakka. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.