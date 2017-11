Sammelsurium-näyttely kutsuu tarkastelemaan Vuosaarta uusin silmin

Sammelsurium on sarja teoksia, jotka johdattavat tarkastelemaan Vuosaaren kaupunginosaa uusista näkökulmista. Vuotalon galleriassa nähtävä Sammelsurium (suom. sekalainen kokoelma) rakentuu visuaalisista poiminnoista Vuosaaren alueesta ja arkkitehtuurista. Teoksissa poiminnot on jalostettu mm. kuvitteellisiksi matkamuistoiksi ja tapettikuoseiksi.

Sarja on syntynyt pilkkomalla rakennuksia osiin ja perkaamalla maisemaa, muuttaen maamerkkien olomuotoja perustavalla tavalla. Visuaaliset poiminnot yhdistyvät teoksissa ja muodostavat kaupunginosasta uudenlaisia näkymiä. Tutuista maamerkeistä ja niiden muodoista on muokattu mm. moderneja tapettikuoseja, jotka ovat esillä Vuotalon galleriassa.



Matkamuistoja-tilassa hahmotellaan Vuosaaresta mielikuvituksellista turistikohdetta, johon on tuotettu sarja erilaisia matkamuistoja, kuten mukeja, pienoismalleja ja Vuosaaren oma viiri, tukemaan keksittyä tarinaa.



Näyttely kysyy, onko kaupunginosalla enemmän arvoa, kun se esitetäänkin tuotteina? Mitä tämä kertoo meistä? Heittäytymällä turisteiksi taiteilijat ovat katsoneen tuttua maisemaa eri tavalla, ylöspäin ja kohti yksityiskohtia. Erilaisten matkamuistojen kautta kaupunginosan kerrostumat ja tutut maamerkit on tehty näkyviksi.



Sammelsurium tuo esiin mahdollisuuden luoda ja muovata mielikuvia. Jokaisesta kaupunginosasta, sen kaduista ja paikoista, löytyy ajallisia kerrostumia, kiinnostavia tarinoita ja kiehtovia yksityiskohtia mielikuvien aiheiksi. Niitä löytyy sieltäkin, missä niitä ei luulisi olevan.



Sammelsuriumissa Vuosaari on perattu myös numeroiksi: siellä asuu 0,97% suomen väestöstä. Oivallus on adoptoitu matkamuistomyymälään Aurinkolahden peruskoulun 8. luokan Vuosaari-aiheisista työpajoista.



Päivi Raivio ja Daniel Bumann ovat taiteilijoita ja muotoilijoita, joiden työ keskittyy julkisen tilaan ja paikkojen kehittämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin. Heidän taustansa yhteisö-, julkisen tilan ja lavastustaiteesta ohjaa heidän työskentelytapojaan ja kiinnostuksen kohteitaan.



Näyttelyn on tuottanut Vuotalo. Raivion ja Bumannin taiteellista työtä tukee Koneen Säätiö.



Näyttelyn avajaisia vietetään keskiviikkona 15.11. klo 17-19 Vuotalon galleriassa. Tervetuloa!