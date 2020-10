Samu Haberin elämäkerralla räjähtävä lähtö: singahti ilmestymisviikollaan sekä Suomen että Saksan myydyimmäksi tietokirjaksi

Tuomas Nyholmin kirjoittama, 14.10. julkaistu Samu Haber – Forever Yours on noussut ilmestymisviikollaan sekä Suomen että Saksan myydyimmäksi tietokirjaksi. Sijoitus rikkoo ennätyksiä, sillä tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun suomalainen kirja nousee Saksan bestseller-listan kärkeen.

Tuomas Nyholmin Samu Haber – Forever yours julkaistiin Suomessa ja Saksassa 14.10. Kirja on noussut ilmestymisviikollaan molempien maiden myydyimmäksi tietokirjaksi. Sijoittuminen Euroopan väkirikkaimman maan bestseller-listan kärkeen on suomalaiskirjalle täysin poikkeuksellista.

“On selvää, että tämä projekti jää yhdeksi elämäni huippukohdista - riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu”, kirjan kirjoittanut Tuomas Nyholm kommentoi.

Samu Haber on myös ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt Saksassa sekä albumi- että kirjalistan kärkeen. Sunrise Avenuen edellinen albumi nousi Saksan albumilistan kärkeen lokakuussa 2017.

Suomessa Samu Haber – Forever yours –kirjan vastaanotto on ollut erinomainen. Ensimmäinen painos myytiin loppuun alle viikossa. Uudet painokset ovat valmistumassa tällä ja tulevilla viikoilla. Myös Saksassa ensipainos myytiin loppuun julkaisuviikolla ja uusi painos on työn alla.

Samu Haber – Forever Yours on loistokkaalla tyylillä kirjoitettu, koukuttava, koskettava ja raju tosikertomus hurmaavasta ja rämäpäisestä muusikosta. Kirja herätti jo ennen ilmestymistään valtavasti kansainvälistä huomiota ja siitä on tekeillä useita kieliversioita.

"Lukijoiden on paras pitää tuolin karmeista kiinni, sillä tässä tarinassa riittää vauhdikkaita kiihdytyksiä, ankaria kurveja ja yllättäviä äkkijarrutuksia." –HS 14.10.

