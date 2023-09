Samuli Pekkola aloitti Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteen professorina – painottaa yhteistyön tärkeyttä yritysten ja julkisen sektorin kanssa

Samuli Pekkola aloitti Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa professorina elokuun alussa. Aiemmin Tampereen yliopistossa tietojohtamisen professorina työskennellyt Pekkola aikoo keskittyä kehittämään yritysten ja julkisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä Jyväskylässä.

– Tampereen yliopistossa on perinteisesti vahva painotus yritysyhteistyön tekemiseen ja se on varmasti yksi syy, miksi minut haluttiin tänne töihin. Haluan rakentaa tiiviimpää yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa, Pekkola kertoo.

Jyväskylän yliopistossa Pekkola työskentelee tietojärjestelmätieteen professorina.

– Oma tutkimukseni keskittyy teknologian ja organisaation väliseen suhteeseen. Tutkin muun muassa digitalisaatiota, siihen liittyvää muutosta ja sitä, miten organisaatioiden tietohallinto voisi paremmin tukea ihmisten työtä ja organisaation tavoitteita, Pekkola kuvailee.

Pekkola kertoo haluavansa tulevaisuudessa keskittyä entistä enemmän myös kestävään kehitykseen ja sen merkitykseen tietojärjestelmähankinnoissa.

Myös Infomaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen on innoissaan uuden professorin osaamisesta ja hehkuttaa Pekkolan osaamista koulutuksen kehittämiseen ja yritysyhteistyöhön liittyen.

– Samulilla on laaja-alainen kokemus tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta ja on ilo saada hänet osaksi tiedekuntaa. Hänen osaamisensa tuo tiedekunnalle arvokkaan lisän koulutuksen kehittämiseen ja vahvistaa samalla myös tiedekunnan tekemää yritysyhteistyötä, Tyrväinen iloitsee.

Siirtyminen Jyväskylään on samalla paluu juurille

Töiden aloittaminen Jyväskylän yliopistossa on Pekkolalle tietyllä tavalla myös paluu juurille. Jyväskylässä syntynyt Pekkola on muuttanut kaupungista pois yksivuotiaana, mutta palannut kaupunkiin opiskelemaan ensin maisteriksi ja sen jälkeen väittelemään tohtoriksi.

Pekkola aloitti tietotekniikan opiskelun Jyväskylän yliopistossa vuonna 1993. Hän valmistui maisteriksi vuonna 1997 ja väitteli tietojenkäsittelytieteestä tohtoriksi Jyväskylästä vuonna 2003. Vuonna 2007 ura vei Pekkolan tietojohtamisen professoriksi silloiseen Tampereen teknilliseen yliopistoon.

Työpaikan vaihtuminen Tampereelta Jyväskylään on Pekkolan mielestä erinomainen keino päästä rikkomaan omia rutiineja ja tuoda työntekoon uusia haasteita.

– Olin ollut 16 vuotta samassa työpaikassa. Siinä laitostuu helposti, joten vaihtelu ja kliseisesti uudet haasteet houkuttelivat. Odotan, että pääsen tekemään Jyväskylässä yhteistyötä sekä yliopiston sisällä, että paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Opiskelijoiden kanssa työskentelyä odotan myös innolla, Pekkola summaa.

Samuli Pekkola on väitellyt Jyväskylän yliopistosta tietojärjestelmätieteen tohtoriksi vuonna 2003 aiheenaan ryhmätyöteknologia. Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston lisäksi Pekkola on työskennellyt ulkomailla University of Agderissa Norjassa ja Technical University of Delftissä, Hollannissa.