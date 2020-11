Sanataidetta ja kuiskaajan korvamatoja - Tokaluokkalaisten taideretki järjestetään tänä vuonna virtuaalisena

Tänä vuonna kaikki Helsingin kaupungin peruskoulujen 2.-luokkalaiset on kutsuttu kokonaan virtuaalisena toteutettavalle taideretkelle. Tokaluokkalaisten taideretki järjestetään yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen, Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin kaupunginorkesterin ja Musiikkitalon kanssa.

”Jo perinteeksi muodostunut Tokaluokkalaisten taideretki avaa ovia taiteeseen ja kulttuuriin. Tavoitteena on tarjota yhdenvertainen mahdollisuus taide-elämykseen kaikille 2.-luokkalaisille ja heidän opettajilleen”, kertoo perusopetusjohtaja Outi Salo. Hän kertoo myös, että koronatilanteesta johtuen tänä vuonna taide-elämykset nautitaan etänä ja oman luokan kesken.

Sanataidetta Kiasmassa ja oopperan kuiskaajan korvamatoja

Tänä vuonna Tokaluokkalaisten taideretki koostuu Kiasman järjestämästä taidepajasta sekä Helsingin kaupunginorkesterin konsertista.

Kiasman taidepajassa tutkitaan ääntä ja sanoja leikillisin keinoin. Taidepaja kannustaa oppilaita luovaan tutkimiseen ja ennakkoluulottomaan kokeilemiseen sekä nykytaiteelliseen ajatteluun. Osana työskentelyä kerätään materiaalia yhteiseen sanataideteokseen, jonka lopputulos jaetaan sähköisesti kaikille osallistuneille luokille joulukuussa.

Helsingin kaupunginorkesterin Kuiskaajan aaria -konsertissa oppilaat pääsevät tutustumaan oopperan kuiskaajan korvamatoihin. Korvamadot luikertelevat ristiin rastiin ja soivat päällekkäin. Konsertissa kuiskaajan korvamadot laitetaan järjestykseen. Kuiskaajan aaria -konsertti kannustaa oppilaita aktiiviseen toimintaan, johon he osallistuvat ennakkomateriaalin ja Musiikkitalolla taltioidun konserttitallenteen avulla.



Tokaluokkalaisten taideretkeä on järjestetty Helsingissä vuodesta 2012 lähtien. Tokaluokkalaisten taideretki on osa laajempaa Helsingin kaupungin koulujen kulttuuripolkua, jonka tavoitteena on tarjota peruskoulun oppilaille mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin.

