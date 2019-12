Sandvik ja FSP sopimukseen Turun pintakäsittelytoiminnoista

FSP Finnish Steel Painting Oy on ostanut Sandvik Mining and Construction Oy:n Turun pintakäsittelyliiketoiminnan 27.11.2019 allekirjoitetulla sopimuksella.

Sandvik Mining and Construction Oy:n Turun Vahdontien toimipisteen maalaustoiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan FSP:lle liiketoimintakaupan myötä. Sandvikin maalaustoimintoja Turussa ovat muun muassa osamaalaus ja pintakäsiteltyjen koneiden viimeistely, tarroitus ja kyltitys.

Liikkeenluovutus koskee Sandvikin koko maalaamohenkilöstöä Turussa, noin kymmentä työntekijää. He siirtyvät kaupan myötä FSP:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaupalla ei ole muita henkilöstövaikutuksia.

– Sandvikin toiminnassa korostuvat turvallisuus, korkea teknologia, laatu ja tuottavuus, jotka ovat myös meille FSP:llä äärimmäisen keskeisiä asioita. Yrityskaupalla voimme lisätä osaamistamme ja laajentaa kapasiteettiamme sekä palvelutarjontaamme Lounais-Suomen alueella, sanoo FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.

– Monitahoisella yhteistyöllä on suuri merkitys liiketoiminnallemme. FSP on Pohjois-Euroopan johtavia pintakäsittelyalan yrityksiä ja on hienoa työskennellä jatkossa yhdessä, sanoo Sandvikin Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson. – Uskomme syvenevän yhteistyön FSP:n kanssa tuovan Sandvikille lisää pintakäsittelyn asiantuntemusta ja myös kilpailuetua niin pintakäsittelyn laadun kuin teknologisen johtajuuden saralla.

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY

Sandvik on kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni, jonka pitkälle kehitetyt tuotteet parantavat asiakkaiden tuottavuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta. Sandvik tunnetaan maailman johtavana kaivos- ja urakointiteollisuuden toimittajana. Koko konsernissa on noin 42 000 työntekijää. Suomessa Sandvik Mining and Construction Oy työllistää 2000 henkilöä.

FSP FINNISH STEEL PAINTING OY

FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Pohjois-Euroopan johtavista pintakäsittely- ja lisäarvopalveluita tarjoavista yrityksistä. Keskitymme entistä enemmän perinteisestä pintakäsittely-yrityksestä tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien menetelmien ja teknologioiden tarjoamiseen. Näin varmistamme myös asiakkaidemme kilpailukyvyn säilymisen tulevaisuudessa alan kärkitekijänä. Yhtiö noudattaa tiukasti alan laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysstandardeja. Yhtiössä työskentelee noin 240 alan ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. Yrityksellä on noin 20 toimipaikkaa sekä projektitoimintaa kattavasti Suomessa, Puolassa ja Virossa.