Sanna Marin nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi

Kansanedustaja, entinen pääministeri Sanna Marin on tullut nimitetyksi Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi (Strategic Counsellor).

Tony Blair Institute for Global Change on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa.

Instituutin kotipaikka on Lontoossa ja se toimii yli 30 valtiossa.

Marin pyytää uuden tehtävänsä perusteella eroa kansanedustajan tehtävästä.



Lisätiedot: Marin vastaa median kysymyksiin eduskunnan valtiosalissa n. klo 14:30.