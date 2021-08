Sanna Svahn valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi

Jaa

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen kokous pidettiin 27.8.2021.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano ja tehtävät

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Svahn, 1. varapuheenjohtajaksi Tuula Suominen, 2. varapuheenjohtajaksi Jaana Koskela ja 3. varapuheenjohtajaksi Benita Öberg. Puheenjohtaja johtaa myös hyvinvointialueen valmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin. Syksyn kokousaikataulu alustavasti: pe 10.9., to 23.9., pe 8.10., pe 29.10., to 11.11., pe 26.11. ja to 9.12.

Väliaikaishallinnolle perustetaan yhteistoimintaelin, johon pyydetään henkilöstön edustajat kunnallisista pääsopijajärjestöistä (JUKO, JAU, SOTE ry), kaksi jäsentä ja varajäsentä kustakin. Väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimen työnantajaedustajiksi nimettiin Veli-Pekka Ihamäki, Timo Turunen ja väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajisto.

