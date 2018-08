Sanna Wester Propagandan hallituksen puheenjohtajaksi

Sanna Wester, KTM, on aloittanut Markkinointi- ja viestintätoimisto Propagandan hallituksen puheenjohtajana 1.8.2018. Markkinoinnin ja viestinnän kokenut moniottelija Wester aikoo tuoda ”lisää kierroksia Propagandan koneeseen”.

Westerillä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus markkinointiviestintäalalta ja strategisesta johtamisesta. Hän on toiminut muun muassa pörssiyhtiö Honkarakenteen markkinointijohtajana, TeliaSoneran brändi- ja mediajohtajana, Suomen kaupallisten televisioiden toimielimen Screenforce Finlandin johtajana sekä eri markkinointitehtävissä muun muassa Fazerilla ja Unileverillä. Tällä hetkellä Wester on Markkinointitoimisto Viestar Oy:n toimitusjohtaja.

Westerillä on myös vankka kokemus hallitustyöskentelystä. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Aamu Partners Oy:ssä sekä on mukana hallitustyössä kansainvälisessä hallitusammattilaisten European Women on Boards -verkostossa. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsen muun muassa Unique Companies -konsernissa, Board Professionals BPF Finland ry:ssä, Witrafi Oy:ssä sekä Mainonnan Neuvottelukunnassa.

– Sannalla on vahvaa substanssiosaamista, ja uskon hänen tuovan kokemuksellaan, persoonallaan ja yrittäjähenkisyydellään hallitustyöskentelyymme lisää suunnitelmallisuutta ja jämäkkyyttä, kertoo Propagandan toimitusjohtaja Samuli Korhonen.

Korhosen mukaan yhtiön hallitustyöskentely on ollut kehittävää ja aikaansaavaa, mutta nyt on aika saattaa se uudelle tasolle.



– Hallituksen tehtävä on luonnollisesti katsoa eteenpäin ja tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä strategiset tavoitteet kirkkaina mielessä. Yhtiömme ulkopuolelta saamme lisää näkemystä fokusoida asioihin, joilla on merkitystä pitkässä juoksussa. Olemme vahvistaneet ajan myötä hallitustamme operatiivisen toiminnan ulkopuolisilla jäsenillä. Nyt oli aika ottaa uusi steppi ja viedä hallitustyöskentelyämme Sannan johdolla entistäkin tavoitteellisempaan suuntaan.

Uusi puheenjohtaja löytyi somen kautta – etsittiin tositarkoituksella

Propagandan ja Westerin tiet kohtasivat somen välityksellä. Korhonen julkaisi puheenjohtajahakuilmoituksen LinkedIn-artikkelina otsikolla ”Etsitään hallituksen puheenjohtajaa tositarkoituksella”, joka kantautui yhteisen tuttavan saattelemana Westerin silmiin.

- Kiinnostukseni heräsi nopeasti. Propaganda on yrityksenä varsin mielenkiintoisessa vaiheessa ja näen sen toiminnassa huiman määrän mahdollisuuksia. Tavoitteenani on tukea parhaalla mahdollisella tavalla konsernin johtoa ja viedä hallitustyötä entistä strukturoidumpaan suuntaan. Allekirjoitan yhtiön arvomaailman ja arvostan asennetta ja drivea, joka propagandalaisista kumpuaa. Odotan todella, että pääsen tuomaan lisää kierroksia Propagandan koneeseen, Wester sanoo.

Markkinointi- ja viestintätoimisto Propagandan hallitus 1.8.2018 alkaen:

Sanna Wester, puheenjohtaja

Markkinointitoimisto Viestar

Samuli Korhonen, jäsen

Propaganda

Niko Airaksinen, jäsen

Propaganda

Toni Kylätasku, jäsen

M Room -parturiketju

Propaganda-konserniin kuuluvat Markkinointi- ja viestintätoimisto Propaganda, jolla on toimistot Tampereella ja Seinäjoella, sekä luova suunnittelutoimisto Trust Creative Society, jonka toimisto on Tampereella. Propagandan palveluja ovat mainonta, viestintä, brändäys, digitaalinen markkinointi sekä verkko-oppiminen. Konsernin vuoden 2018 liikevaihtotavoite on noin 3,0 miljoonaa euroa.