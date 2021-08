Sano jotakin kaunista on Marko Järvikallaksen uusi novellikokoelma

Jaa

Marko Järvikallaksen uuden novellikokoelman ihmiset kohtaavat toistuvasti mysteerin, selittämättömän. Hetken jolloin kaikki väistämättä muuttuu.

"Uusi Raymond Carver löytyi Suomesta." - Antti Majander, Helsingin Sanomat

"Järvikallas onnistuu luomaan novelleihinsa jännitteitä, yllättävyyttä ja mieltä kiehtovaa kummallisuutta." - Kaisa Kurikka, Turun Sanomat

***

Marko Järvikallas (s. 1970, Lahti) on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi. Järvikallas on kirjoittanut ja ohjannut useita näytelmiä, kuunnelmia ja tv-draamaa, sekä opettanut näyttämölle kirjoittamista. Hänen näyttämöteoksiaan on julkaistu kirjoina ja esitetty useissa Suomen teattereissa, sekä lisäksi muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Puolassa. Järvikallaksen vuonna 2020 julkaistu esikoisproosateos, novellikokoelma Mihin täällä voi mennä, oli arvostelumenestys. Helsingin Sanomat palkitsi sen esikoiskirjakilpailussa jaetulla toisella sijalla.

***

Sano jotakin kaunista ilmestyy syksyn aikana myös äänikirjana, lukijana Krista Kosonen.