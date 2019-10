Sanoista tekoihin! – Taidevoimaa varhaiskasvatukseen

Helsinki Biennaali 2020 julkistaa ensimmäiset taiteilijansa 21.10.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2020 Helsinki Biennaalin kantava ajatus on keskinäinen riippuvuus: jokainen asia ja teko vaikuttaa toiseen ja kannattelee kokonaisuutta. Vallisaareen sijoittuva Helsinki Biennaali esittelee yhteensä noin 35 kansainvälistä taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että maailmalta. ”Helsinki Biennaalin sijainti on ainutlaatuinen ja iloitsemme siitä, että noin 80 prosenttia teoksista on täysin uusia”, toteavat pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola.