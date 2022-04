Säntilliset vieraat on kokoelma arjen kohtaamisia

Säntilliset vieraat -kirjan 35 tarinaa vie lukijan seikkailuun muun muassa pariisilaiseen kortteliin, Ateenan yöhön ja sähkökatkoksen pimentämään huoneeseen Brysselissä. Tarinoissa surraan kadotettuja esineitä, pohditaan tervehtimisen taitoa ja ryhmäkuvaan asettumista. Samettisia suklaapullia ja hemaisevia munakoisoja nautitaan vailla syyllisyyttä.

Tittamari Marttinen on kirjailija, joka on kirjoittanut jo lähes sata teosta lapsille, nuorille ja aikuisille, ja joka on aina valmis lähtemään uudelle seikkailulle.

teos: Säntilliset vieraat

kirjailija: Tittamari Marttinen

ISBN: 9789523043596

sivuja: 205

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 27.4.2022