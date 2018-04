SAP-suorituskykytestien mukaan Fujitsun palvelimissa riittää vääntöä virtuaalisiin SAP HANA -toteutuksiin

Fujitsulta markkinoiden kevein huippuvarusteltu LIFEBOOK-työkannettava 19.3.2018 13:29 | Tiedote

Helsinki, 19.3.2018 – Fujitsun uusi LIFEBOOK U938 on markkinoiden kevein huippuvarusteltu kannettava tietokone. Se painaa vain 920 grammaa ja on 15,5 millimetrin paksuinen, mutta silti siinä on kattavat liitännät. Ammattilaisen liikkuvaan käyttöön sopiva laite käyttää uusimpia kahdeksannen sukupolven Intelin Core vPro -suorittimia. LIFEBOOK U938 -kannettavassa on 13,3 tuuman mattapintainen perinteinen näyttö, ja sitä saa myös kosketusnäytöllä. Laitteen akku kestää kokonaisen työpäivän yhdellä latauksella. Siinä on HDMI-, USB A-, USB C- ja ääniliittimet sekä SD-muistikortinlukija. Laitteen suojausominaisuudet täyttävät vaativimmatkin tarpeet, sillä siinä on myös sormenjälki- tai kämmentunnistus ja älykortinlukija. Kannettavaan saa tarvittaessa myös sisäisen 4G-verkkolaitteen. Laitteessa on tukeva ja kevyt magnesiumrunko, jonka saa punaisena tai mustana. LIFEBOOK U938 on saatavissa huhtikuun puolivälin jälkeen. - Kuvapankki: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php - Fujitsu-uu