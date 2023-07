Sappee ja Särkänniemi yhteistyöhön

Pirkanmaalaisen matkailun veturit Särkänniemi & Sappee Resort ovat solmineet Experience Partners yhteistyösopimuksen. Särkänniemi on tunnettu yhtenä Suomen suosituimpana huvipuistona, Sappee on yksi Suomen suosituimmista hiihtokeskuksista, jossa on panostettu voimakkaasti myös ympärivuotisen toiminnan kehittämiseen.

Sappee ja Särkänniemi ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan. Yhteistyötä tiivistetään nyt solmitun Experience Partners -yhteistyösopimuksen voimin. Yhteistyö sisältää myyntikanava-, markkinointi- sekä tietotaitoyhteistyötä. Merkittävinä tavoitteina ovat toisten osapuolien toiminnan tukeminen sekä Pirkanmaan vetovoiman kasvattaminen vapaa-ajan sekä matkailun näkökulmasta.

Satasella Sappelle ja Särkänniemeen

"Olemme tehneet kannattavaa yhteistyötä Särkänniemen kanssa jo vuosien ajan suositun Satasella Sappeelle -majoituspaketin tiimoilta. Tämän päivän kuluttajalle on tärkeää ostamisen helppous ja selkeä tieto siitä, mitä vapaa-ajan viettäminen kustantaa. Satasella Sappeelle -paketti sisältää majoituksen ja Sappeen seikkailupuisto- sekä Särkänniemi-rannekkeen. Hinta on vain 100 € / henkilö, eli hinnoittelumme on läpinäkyvää ja selkeää kuluttajalle”, kertoo Sappee Resortin toimitusjohtaja Jouko Poukkanen.

”Nyt laajennettu yhteistyö tiivistää yhteistyötämme sekä samalla kasvattaa Pirkanmaan vetovoimaa vapaa-ajan viettopaikkana. Särkänniemi on Sappeelle tärkeä yhteistyökumppani. Jaamme samoja arvoja, kuten vastuullinen vapaa-ajanpalvelun tuottaminen, joka on meille erittäin tärkeää. On hienoa, että olemme pystyneet tiivistämään yhteistyötä entisestään”, Poukkanen jatkaa.

Myös Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä on yhteistyöstä innoissaan.

”On mahtavaa tehdä yhteistyötä pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa voimme yhdessä lisätä alueen vetovoimaisuutta. Yhteistyön myötä Särkänniemen ja Sappeen yhdistäminen samaan lomaan helpottuu tulevaisuudessa entisestään. Särkänniemi on rakennettu elämysympäristö kaupunkikeskustassa ja Sappee tarjoaa todella monipuolisia luontoelämyksiä vähän kauempana. Kun yhdistää lomaansa meidät kaksi, saa jo lähes kaiken mahdollisen”, toteaa Seppälä.