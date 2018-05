Saran uusi single ja musiikkivideo "Avaa se ovi" kuljettavat dystooppisiin tunnelmiin

YleXin Uuden musiikin vaihtoehto -ohjelman Miikka Koivisto: ”Nyt tuli kyllä puskista aivan tosi hieno biisi!”

Monipuolisesta materiaalistaan ja rohkeista suunnanmuutoksistaan tunnettu Sara-yhtye julkaisi tänään uutta musiikkia. Syyskuussa ilmestyvältä albumilta lohkaistun ensimmäisen singlen Avaa se ovi on tuottanut ja miksannut Arto Tuunela.

”Avaa se ovi on kuin mystinen matka sisimpään, itsetutkistelun ytimeen. Onko kaikki tosiaankin tässä vai pitäisikö tälle elämälle vielä tehdä jotain? Löytyykö sisäinen rauha vai nielaisevatko laitteet ja ympäröivä kaaos meidät lopulta kokonaan? Biisissä eletään hetkeä, jolloin jonkinlainen murros on lähellä – uskalletaanko avata ovi tuntemattomaan vai romahtaako tämä kaikki”, vokalisti Joa Korhonen kertoo.

Avaa se ovi oli ensimmäisiä uusia kappaleita, joita bändi lähti yhdessä työstämään ja jonka ympärille tulevan levyn materiaali lähti muodostumaan. Kaavamaisuutta sulavasti koko uransa vältellyt Sara löysi kappaleesta jälleen uudenlaisen, kokonaisuuden yhteen nivovan teeman: dystooppinen tunnelma on vahvasti läsnä.

Biisiin on julkaistu myös musiikkivideo, jonka on ohjannut Kristina Galisova ja leikannut Juha Kärkkäinen. Video on nyt nähtävillä Soundin sivuilla.

Yli 20 vuotta toiminut Sara on kauan sitten vakiinnuttanut paikkansa kotimaisessa tummanpuhuvan ja tunnelmallisen rockin eturivissä. Yhtyeen ilmaisu on vuosien mittaan aaltoillut raskaskätisestä ja metallisesta rockista unenomaiseen ja syleilevään äänimaisemaan. Melankolisiin laulumelodioihin yhdistyvät yhtä lailla elektroniset elementit kuin pop-koukutkin.