Sari Baldauf ja Karel Ch. A. M. Luyben Aalto-yliopiston hallitukseen

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on valinnut yliopiston hallitukseen kaksi uutta jäsentä 1.1.2018 alkaen. KTM Sari Baldauf (s. 1955) ja professori Karel Ch. A. M. Luyben (s. 1951) tuovat hallitukseen vahvaa strategisen johtamisen ja tekniikan alan osaamista sekä yliopiston ja liike-elämän yhteistyön asiantuntemusta.

KTM Sari Baldaufilla on laaja kokemus suurten kansainvälisten laaja kokemus suurten kansainvälisten yritysten johtamisesta ja työskentelystä pk-yritysten ja start-upien kanssa. Hän toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena useissa yrityksissä, muun muassa Fortumin hallituksen puheenjohtajana, sekä yhteisöissä, joissa häntä kiinnostavat erityisesti nuorten työllistyminen ja koulutus. Sari Baldauf työskenteli vuosina 1983–2005 Nokian palveluksessa useissa johtotehtävissä ja oli Nokia-yhtymän johtoryhmän jäsen. Hän on Aalto-yliopiston kunniatohtori ja alumni sekä ylioppilaskunnan kunniavaltuuskunnan jäsen.

Professori Karel Ch. A. M. Luyben on toiminut hollantilaisen Delftin yliopiston rehtorina vuodesta 2010 ja sitä ennen dekaanina. Hän on biokemiallisen tekniikan professori ja hänellä on laaja kokemus tutkijana, opettajana ja akateemisena johtajana. Professori Luyben on koko uransa ajan konsultoinut teollisuutta ja hallintoa teknologia-, innovaatio- ja teollisuuspolitiikan alueilla ja ollut mukana perustamassa tutkimuslähtöistä yritystä. Hän toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.

”Nimityskomitea teki perusteellisen kartoituksen yliopistomaailman ja elinkeinoelämän asiantuntijoista. Sari Baldaufilla ja Karel Ch. A. M. Luybenilla on molemmilla monipuoliset ja vahvat näytöt osaamisesta omilla alueillaan, heillä on erinomaiset yhteistyötaidot ja innostusta toteuttaa Aalto-yliopiston kunnianhimoisia tavoitteita”, toteaa Aalto-yliopiston hallituksen nimityskomitean puheenjohtaja professori Yrjö Neuvo.

Hallituksesta jäävät pois professorit Bengt Holmström ja Saku Mantere, jotka ovat toimineet Aallon hallituksessa sen perustamisesta asti. Molemmat ovat erovuorossa, ja säädetty hallitusvuosien enimmäismäärä tulee heidän osaltaan täyteen.

”Bengt Holmström ja Saku Mantere ovat tehneet ansiokkaan työn Aalto-yliopiston käynnistämisessä ja sen nostamisessa kansainvälisesti arvostetuksi yliopistoksi. Kiitämme heitä erinomaisesta ja viisaasta hallitustyöskentelystä”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila.

Aalto-yliopiston hallituksen muodostavat 1.1.2018 lukien KTM Sari Baldauf, professori Anne Brunila (puheenjohtaja), yliasiamies Mikko Kosonen, professori Karel Ch. A. M. Luyben, professori Liqiu Meng, johtaja Susanna Pettersson sekä professori Colin Whitehouse. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen vuoden pituinen.