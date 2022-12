Sari Hintikka-Varis kokoomuksen Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtajaksi

Kokoomusyhteisö on Hintikka-Varikselle entuudestaan tuttu. Hän on työskennellyt mm. Paasikivi-opiston apulaisrehtorina ja projektisuunnittelijana Kansallisessa Sivistysliitossa. Aiemmin Hintikka-Varis on toiminut eri tehtävissä kokoomuksen puoluetoimistolla ja toiminnanjohtajana Pohjois-Savossa.

Hintikka-Varis on myös kokoomuksen kunnanvaltuutettu Rautalammilla.

Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2023.

Lisätiedot:

Sari Hintikka-Varis, p. 045 635 6804

Kristiina Kokko, puoluesihteeri, p. 050 342 3654