Sari Palmgren – Aidatut unelmat 18.8–26.8.2018. Uusintaesitys | Back by popular demand

Jotta voisi jatkaa matkaa, pitää aina ensin juurtua. Jalka juurtuu kietoutumalla toistuvasti maahan. Jokainen askel solmii uuden solmun. Ei ole parempaa tapaa olla maan asukas kuin kävellä: maaperän monotonisuus on yletöntä.

Aidatut unelmat on koreografi Sari Palmgrenin ideoima, Kaarelan alueen julkisissa tiloissa ja puutarhoissa polveileva kävelyteos. Taianomainen tanssia, musiikkia ja luontoa yhdistävä matka johdattaa kokijansa arjen ihmeiden äärelle.

Aidatut unelmat koostuu kuudesta kokemuksellisesta reitistä: aidatuista ja aitaamattomista tiloista, eri ihmisten puutarhatarinoista, sekä muistoista ja kokemuksista, rajoista ja vastuusta. Mistä omat rajat ja vastuu alkavat ja mihin ne päättyvät?

Lähietäisyydeltä intiimiltä kuulostava ja näyttävä esitys on toteutukseltaan suuren mittaluokan projekti. Teoksen tekemiseen osallistuu lähes 80 esiintyjää, heistä suurin osa vapaaehtoisia.

Kävellen koettava esitys tarjoaa ainutlaatuisen lähestymiskulman Kaarelan alueeseen. Vaellus alkaa Kanneltalon edestä Sitratorilta ja päätyy monien polkujen ja käänteiden jälkeen Malminkartanon omenatarhalle.

Sari Palmgren vastaa mittavan esityksen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta. Teoksen keskeisessä osassa on kuulokkeista koettava äänimaisema. Sen suunnittelusta vastaavat Tuomas Norvio ja Esa Mattila. Äänimaisemassa kuullaan myös Mikko Perkolan ja Tuomas Norvion säveltämään musiikkia.

Elokuussa 2017 Helsingin juhlaviikoilla kantaesitetty Aidatut unelmat on osa Zodiakin yhteisöllistä kaupunkikulttuuria rakentavaa Minun nimeni on -taideprojektia (MNO). Vuodesta 2012 alkaen toiminutta hanketta rahoittaa Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleiset kulttuuripalvelut. Nyt nähtävät uusintaesitykset ovat Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Kanneltalon yhteistuotantoa.

Käytännön vinkkejä katsojille

Kehotamme katsojia tulemaan paikalle viimeistään klo 18.30. Esitys alkaa porrastetusti klo 18.30–19.00 välillä.

Teos koetaan kävellen, paikoitellen haastavassa maastossa. Varustaudu siis säänmukaisilla vaatteilla ja hyvillä kävelykengillä. Esityksen kesto on n. 2,5 h. Sateen sattuessa pyydämme, että varustaudut sadetakilla ja jätät sateenvarjon kotiin.

Esitys alkaa Sitratorilta Kanneltalon edestä (Klaneettitie 5) ja päättyy Malminkartanon omenatarhaan (Kartanonkaari 29). Omenatarhalta ei ole yhteistä paluukuljetusta Sitratorille. Nopein kulkuyhteys Omenatarhalta Kannelmäkeen on I-juna (yhteensä n. 15 min). Autoilevien katsojien kannattaakin harkita auton jättämistä esityksen tullessa Malminkartanon juna-aseman parkkipaikalle.

Illallinen omenatarhalla

Esityksen jälkeen on mahdollista nauttia maukas ja tunnelmallinen kasvisruokaillallinen Malminkartanon omenapuulehdossa, yhteisöllisesti elokuun iltahämärässä. Illallislippu tulee varata esityslipun oston yhteydessä.

Katoksen alle katettava illallinen koostuu noin viidestä ruokalajista ja niille valituista alkoholittomista ruokajuomista. Illallisen tarjoaa Labby catering, joka on kokannut kausi- ja lähiruokaa vuosia ennen kuin siitä tuli trendi.

Puutarhureista kokeiksi muuntautuvat tekijät tuntevat raaka-aineensa siemenestä lautaselle ja hyödyntävät mielikuvituksellisesti kasvien kaikki osat. Elokuussa, satokauden ollessa huipussaan, tätä hyödynnettävää on ruhtinaallisesti tarjolla.

Ruoka ei sisällä eläinkunnan tuotteita. Ystävällisesti ilmoita muista ruokarajoitteista viimeistään kaksi päivää ennen ateriaa osoitteeseen info@labbycatering.fi. Huomaathan, että illallista voi nauttia ainoastaan etukäteen varatulla illallislipulla.

Uusintaensi-ilta lauantaina | Premiere: 18.08. klo 18:45 Kannelmäki & Kaarela

20.08. klo 18:45*

21.08 klo 18:45

22.08. klo 18:45**

24.08. klo 18:45

26.08. klo 18:45!

*Teosalustus | Pre-talk 18:00–18:30

**Taiteilijatapaaminen | Post-performance discussion

Liput | Tickets: 28,00/19,50/16,50€

Lippu & illallinen | Ticket & dinner: 53,00/44,50/41,50 €

Koreografia | Choreography: Sari Palmgren

Äänisuunnittelu | Sound design: Tuomas Norvio & Esa Mattila

Musiikki | Music: Mikko Perkola, Tuomas Norvio & Esa Mattila

Pukusuunnittelu | Costume design: Riitta Röpelinen

Valosuunnittelu | Lighting design: Ina Niemelä

Esiintyjät | Performers: Pekka Louhio, Mikko Perkola, Marjukka Savolainen, Pauliina Kyttä & lähes 80 vapaaehtoista esiintyjää

Tuotanto | Production: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Kanneltalo, Sari Palmgren

Ensi-ilta | Premiere: 24.8.2017, osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa | as a part of the Helsinki Festival

IN ENGLISH:

To move on you first have to grow roots. The foot grows its root by repeatedly twining with the ground, each step forming a new knot. There is no better way to be an inhabitant of Earth than walking: the monotony of the soil is overwhelming.

Fenced Dreams is a walking piece by Sari Palmgren that winds its way through the public spaces and beautiful gardens of Kaarela; a magical journey that combines dance, music and nature, guiding the participants to appreciate miracles of everyday reality.

The performance consists of six themed routes: fenced and unfenced spaces, garden stories, and memories and experiences of limits and responsibilities. Where do your own limits and responsibilities start, and where do they end?

The performance that appears and sounds intimate up close is actually a large-scale production. It features almost 80 performers, most of them volunteers.

Fenced Dreams is experienced by walking. Starting near Kanneltalo in Sitratori, it opens a unique perspective to the neighbourhood of Kaarela and, after numerous twists and turns, ends at the Malminkartano apple orchard.

Fenced Dreams is written and directed by Sari Palmgren. An important part of it is a soundscape designed by Tuomas Norvio and Esa Mattila experienced through headphones. It also features music composed by Mikko Perkola and Tuomas Norvio.

The production premiered in August 2017 at Helsinki Festival, and is part of Zodiak's My Name Is collective urban art project. The project was launched in 2012, and it is funded by the City of Helsinki Cultural Office. The 2018 performances are joint productions between Zodiak – Centre of New Dance and Kanneltalo.

Some practical advice...

Please arrive by 18:30 at the latest. The performance starts in small groups between 18:30 and 19:00. It is experienced by walking, sometimes across a demanding terrain. Please dress accordingly, take the weather into account and wear good walking shoes. The duration of the performance is approximately 2.5 hours. In case of rain please leave your umbrella at home and wear a raincoat.

The performance starts in front of Kanneltalo at Sitratori (Klaneettitie 5) and ends at the Malminkartano apple orchard (Kartanonkaari 29). Please note that there is no return transportation arranged from the apple orchard to Sitratori. The fastest way to return to Kannelmäki is the I train. Total travel time is approximately 15 minutes. Spectators arriving by car are advised to park at the Malminkartano train station.

Apple orchard dinner

After a performance, you can enjoy a delicious vegetarian dinner in the August twilight in ambient surroundings of the apple orchard in Malminkartano. Served under a canopy, this communal dinner comprises around five dishes and selected non-alcoholic drinks to accompany them.

The dinner is served by Labby Catering, which had been cooking seasonal and local food for years before it became mainstream. The gardeners-cum-chefs know their ingredients from the seed to serving and make imaginative use of all plant parts. In August, when the harvest season is at its best, there is a wide choice of ingredients to choose from.

The meals served contain no animal-derived ingredients. Please let us know at least two days before dining of any other special dietary requirements at info@labbycatering.fi. Please note that the dinner requires a pre-reserved ticket.

Huom! Esitys koetaan kävellen. Esitys alkaa Kanneltalon edestä Sitratorilta (Klaneettitie 5).

www.zodiak.fi

http://minunnimeni.blogspot.fi/