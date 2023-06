Sarjayrittäjä Scott Galloway syksyn Nordic Business Forumiin puhumaan tekoälyn räjähdysmäisestä kasvusta

Pohjois-Euroopan johtava liikekonferenssi Nordic Business Forum on julkaissut uuden alateeman sekä kaksi uutta puhujaa odotetulle vuoden 2023 tapahtumalleen. Tekoälystä tulevat puhumaan tapahtumassa futuristi Amy Webb, tekoälyasiantuntija Mikko Hyppönen, sekä sarjayrittäjä Scott Galloway.

Nordic Business Forum 2023 -tapahtumassa Galloway tulee puhumaan tekoälyn räjähdysmäisen kasvun vaikutuksista maailmantalouteen, sekä sen implikaatioista yrityksille ja yritysjohtajille.

Tekoälyä käsittelee lavalla myös futuristi Amy Webb, joka tulee puhumaan tekoälyn tulevaisuudennäkymistä, sekä Mikko Hyppönen, joka käsittelee aihetta kyberturvallisuuden näkökulmasta. Tekoäly ja kyberturvallisuus puhututtavat myös puhdeiden välissä HS Vision lavalla asiantuntijahaastatteluissa.

Scott Galloway on kokenut yrittäjä ja markkinoinnin professori NYU Stern School of Businessissa. New York Timesin bestseller-kirjailijana Galloway'n asiantuntemus liike-elämässä on laajalti tunnustettu. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä useissa merkittävissä organisaatioissa, kuten The New York Times Company ja Urban Outfitters. Galloway'n saavutuksiin yrittäjänä kuuluu muun muassa Prophet brändi- ja markkinointikonsulttiyrityksen perustaminen sekä Red Envelope, yksi maailman ensimmäisistä verkkokaupoista. Lisäksi hän perusti L2 Inc:n, digitaalisen älykkyyden yrityksen, joka myytiin Gartnerille vuonna 2017. Vuonna 2019 Galloway perusti Section4:n, verkkokoulutusalustan, joka on kerännyt yhteensä 37 miljoonan dollarin rahoituksen.