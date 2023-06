Särkänniemi mullistaa vierailijakokemuksen interaktiivisella mobiilisovelluksella

Särkänniemen digiuudistus etenee mobiilisovelluksen julkaisemisella. Mobiilisovellus on toteutettu asiakaslähtöisesti.

”Haluamme jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta, mihin nyt julkaistu Särkänniemi-sovellus vastaa monelta kantilta. Sovellus esimerkiksi helpottaa Särkänniemessä suunnistamista kätevän interaktiivisen kartan avulla, ja lisäksi laitteita ja kohteita klikkaamalla saa niistä myös lisätietoa. Tulevaisuudessa mobiilisovellusta on tarkoitus kehittää eteenpäin, ja esimerkiksi maailmalla nähty virtuaalijonotus on mukana tulevaisuuden kehityssuunnitelmissa”, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Sovelluksesta löytyy monipuolisesti tietoa Särkänniemen palveluista ja aukioloajoista sekä esimerkiksi ravintoloiden ja kioskien ruokalistat. Lisäksi sovellus helpottaa Särkänniemi-päivän lippujen ostamista.

”Särkänniemeen tänä kesänä lomareissua suunnitteleva voi ladata sovelluksen käyttöönsä jo heti lippujen ostovaiheessa. Sovellus mahdollistaa lippujen ja rannekkeiden ostamisen sekä niiden kätevän varastoimisen, jolloin varausvahvistuksia ei tarvitse enää etsiä sähköposteista. Sovelluksen kautta ostetut rannekkeet saa lunastettua kätevästi Särkänniemen lippuautomaateista ja kertaliput voi käyttää sellaisenaan QR-koodia näyttämällä”, iloitsee Särkänniemen kaupallinen johtaja Heikki Ihanamäki.

Särkänniemi-sovellus on toteutettu yhteistyössä Särkänniemen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, tamperelaisen Vincit Oyj:n kanssa.

"Olemme ylpeä kumppanuudesta rohkean ja tulevaisuuteen katsovan Särkänniemen kanssa. Pitkän yhteistyön aikana meistä vincitläisistä ja särkänniemeläisistä on hioutunut yhtenäinen tiimi, jonka tavoitteena on luoda digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat Särkänniemen liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Erinomaista asiakaskokemusta rakentamassa on meiltä Vincitiltä moniosaajatiimi, jossa yhdistyy käyttäjälähtöinen design, teknologinen kehitys sekä ketterät työskentelytavat”, kertoo Vincitin asiakasvastaava Tiina Taskula.

Viime kesänä Särkänniemi toi Suomeen maan ensimmäiset huvipuistolippuautomaatit, minkä yhteydessä myös rannekkeista tehtiin digitaalisesti luettavat. Nyt julkaistu mobiilisovellus on askel eteenpäin Särkänniemen digiuudistuksessa, jolle seuraa tulevaisuudessa jatkoa.

Särkänniemen mobiilisovellus on jo julkaistu Google Play -kaupassa Android-puhelimille. Lähiaikoina se julkaistaan myös App Storessa iOS-puhelimille.