SASin Tampere–Malaga-lennot nyt myynnissä

Uuden Tampere–Malaga-reitin lipunmyynti on alkanut 29.5. Reitin liikennöinti alkaa 13.10.2018, sopivasti koulujen syyslomien alussa.

Tampere–Malaga-lennoilla uudet, ekologisemmat konetyypit

SAS aloittaa lennot Tampere-Pirkkalasta ensi syksynä 13. lokakuuta – juuri sopivasti, kun syyssäät saapuvat Suomeen. Lennot Tampereelta Malagaan ovat jo myynnissä.

Marraskuun 3. päivästä lähtien Malagan reittiä liikennöidään SAS Airbus 320neo -lentokoneilla. Uusi ympäristötehokas Airbus A320 neo -konetyyppi kuluttaa 15–20 prosenttia vähemmän polttoainetta, joten ilmastopäästöt jäävät pienemmiksi.

– Tampereen alueella yhä useammat valitsevat SASin lennot. Nyt uuden suoran Tampere–Malaga lentoyhteyden lisäksi lennämme Tampereelta päivittäin jopa neljä lähtöä Tukholmaan, josta on todella hyvät yhteydet ympäri maailmaa. Uuden suoran Tampere–Malagan lentoaikataulu soveltuu vapaa-ajanmatkustajille paremmin kuin hyvin, kertoo Ruotsin ja Suomen myyntijohtaja Anders Wahlström.

SAS on ottanut keväällä käyttöön lyhyiden ja keskipitkien matkojen lentokoneissa uudet nopeat langattomat nettiyhteydet ensimmäisenä Pohjoismaissa. Nopea satelliittipohjainen internetyhteys toimii lähtöportilta aina tuloportille saakka ja mahdollistaa mm. suoratoistopalvelut omalta älylaitteelta.

Malagan yhteys toivottu lisä Tampereella ja koko keskisessä Suomessa

Finavian lentoasemilta matkusti Espanjaan vuonna 2017 reilut 1 220 000 matkaajaa, joista 155 000 Malagaan. Viimeisen viiden vuoden aikana matkustajamäärä Espanjaan ovat kasvaneet vuosittain – viime vuonna 14 prosenttia.

– SASin uusi reitti Tampereelta Malagaan on Finavialle ja Tampere-Pirkkalan lentoasemallemme hyvin mieluisa. Meillä on Tampere-Pirkkalassa parhaillaan käynnissä 15 miljoonan euron kehityshanke, jonka tavoitteena on nostaa lentokentän kapasiteettia ja varmistaa turvallinen liikennöinti myös lento-operaatioiden kasvaessa, kertoo aluejohtaja Mari Nurminen Finavialta.

Yhteyttä Espanjaan on odotettu myös Tampereen ulkopuolella.

– Pirkanmaan ja keskisen Suomen alueella on iso potentiaali sekä tarve suoralle Malagan yhteydelle Tampere-Pirkkalasta. Uskomme reitin vetovoimaan molempiin suuntiin kulkevien matkustajien keskuudessa. Myös golf-yhteisöissä reittilento on otettu ilolla vastaan, esimerkiksi Keski-Suomen alueen golffarit pääsevät nyt suoraan kotikentältä pelaamaan aurinkoon, iloitsee Lentoliikenteen kehitysjohtaja Marja Aalto Business Tampereelta.

Aalto korostaa yhteistyön tärkeyttä. Kumppanuus SASin kanssa on Tampere-Pirkkalan reittikehitykselle merkittävää myös tulevaisuudessa.

Lentoyhtiönä SAS on luotettava toimija. On tärkeää, että matkustajat tietävät, että lentoyhtiö on vakaa ja tulee luotettavasti lentämään reittiä jatkossakin. Malagan reittilennon avaus kertoo siitä, että olemme onnistuneet luomaan hyvän yhteistyön alueen ja lentoyhtiön välille – tästä on hyvä jatkaa!

Lisätietoja:

