Sastamalan Kärmekallion tuulivoimahanke edellyttää YVA-menettelyä    

Eurowind Energy Oy suunnittelee 5–7 tuulivoimalasta koostuvaa tuulivoiman tuotantoaluetta Sastamalaan. Hankealue sijaitsee noin 14 km Vammalan keskustasta luoteeseen. Alustava hankealue on kooltaan n. 740 hehtaaria. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 250 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150–170 metriä. Hankkeesta vastaavan mukaan tuulivoimaloiden todennäköinen yksikköteho on 6,2 MW, jolloin kokonaisteho maksimissaan seitsemän tuulivoimalan suunnitelmalla on 43,4 MW. Voimajohdon liittämiseksi on suunniteltu neljä erilaista vaihtoehtoa, mikä tarkentuu suunnittelun edetessä.

Maiseman ja rakennetun ympäristön arvokohteet keskiössä

Kärmekallion tuulivoimahanke on kooltaan pienempi kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tarkoittama tuulivoimahanke, johon sovelletaan aina YVA-menettelyä. Hanke ei sen vuoksi automaattisesti kuulu YVA-menettelyn piiriin. ELY-keskus tarkasteli päätöksessään kuitenkin sitä, aiheuttaako hanke todennäköisesti laadultaan tai laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden vuoksi YVA-menettely olisi tarpeen.

Tuulivoimaloiden lähietäisyydellä sijaitsee useita maiseman ja rakennetun ympäristön arvokohteita, jonka vuoksi on todennäköistä, että kulttuuriympäristön ja maiseman arvoihin kohdistuu haitallisia vaikutuksia. Hankealueen ympäristöön sijoittuvat muun muassa maakunnallisesti arvokkaat Tervahaudan, Jaaran ja Raudun kulttuurimaisemat luoteessa ja lännessä, valtakunnallisesti arvokkaat Kokemäenjokilaakson ja Rautaveden kulttuurimaisemat lounas-kaakkosuunnalla sekä maakunnallisesti arvokkaat Kilpijoen-Hoipolan-Tyrväänkylän ja Vaunujoen kulttuurimaisemat kaakossa ja idässä. Lisäksi hankealue rajautuu kahden maakunnan välisen rajan läheisyyteen, jonka molemmilla puolilla on useita tuulivoimahankkeita. Hankkeiden yhteisvaikutuksia tulee siten arvioida väliin jäävien arvoalueiden ja asutuskeskittymien näkökulmasta.

Alustavissa selvityksissä epävarmuuksia

Vaikutuksiin liittyy myös epävarmuutta etenkin arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Suunnittelualueelta ei tunneta arkeologisia kohteita, mikä johtuu osittain siitä, ettei aluetta ole koskaan arkeologisesti tutkittu. Alustavat tiedot melu- ja välkevaikutuksista sekä arviot vaikutuksista läheisiin luonnonsuojelualueisiin sisältävät epävarmuuksia, eikä niiden perusteella voida pois sulkea merkittävien vaikutusten syntymistä. Pirkanmaan ELY-keskus teki päätöksen, että hankkeen vaikutukset arvioidaan YVA-menettelyn yhteydessä, jolloin varmistetaan riittävä tiedottaminen ja osallisten kuuleminen sekä kuntien suunnitelmien yhteensovittaminen.

YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen. Arviointiohjelmavaiheessa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja mitä vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään. Vaikutusalueella asuvilla on tilaisuus saada tietoa hankkeesta ja esittää mielipiteitä. Yhteysviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskus) laatii saamansa kuulemispalautteen sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon YVA-ohjelmasta. Sen jälkeen hankkeesta laaditaan arviointiselostus, joka perustuu tehtyihin selvityksiin. Yhteysviranomainen tekee perustellun päätelmän arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä oman tarkastelunsa pohjalta. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin lupahakemukseen.

Kärmekallion tuulivoimahankkeen YVA-tarveharkintapäätös ja siihen liittyvä kuulutus ovat yleisesti nähtävillä 23.9.2022 - 24.10.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa (ely-keskus.fi)

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Katja Sippola, katja.sippola(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 248.