Sastamalan Prisman peruskiveen muurattiin kultaa

Risma sai kaavaluonnoksensa – "Asiakkaille annetaan poikkeavat vaikutusmahdollisuudet" 10.6.2021

Kaleva-Hakametsän ydinalueen, Risman, tulevaisuus alkaa piirtyä konkreettiseksi. Kaavaluonnos alueen käytöstä on tullut vastikään nähtäville, ja Risman ulkoiset puitteet saavat sitä kautta tarkemman hahmon. Rakennushankkeen maaliviiva on piirretty 2020-luvun jälkimmäiselle puoliskolle, mutta eri sidosryhmät ovat päässeet vaikuttamaan Risman anatomiaan hankkeen alusta lähtien. Yksi ajatus on hankkeen edetessä vahvistunut: Risma on kokonaisuus, josta päättävät asiakkaat itse.