Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi Jaana Helander

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Jaana Helander on Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos. Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina, osaston johtajana ja hallintojohtajana käräjäoikeudessa. Hän on toiminut myös esittelijänä hovioikeuksissa, tarkastajana ja ylitarkastajana lääninhallituksessa, yleisenä oikeusavustajana, avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa sekä lainsäädäntösihteerinä oikeusministeriössä.

Helander on toiminut oikeudenkäyntikulutoimikunnan sihteerinä ja prosessioikeudellista lainsäädäntöä valmistelleen toimikunnan asiantuntijana.

Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä Master of Laws -tutkinnon. Hän on myös toiminut koulutustehtävissä.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomiopiiri kattaa Satakunnan maakunnan, jossa asuu hieman yli 260 000 asukasta. Sen tuomiopiiriinkuuluvat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Köyliö, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila.

Satakunnan käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita sekä sotilasrikosasioita.

Käräjäoikeudessa työskentelee noin 60 henkilöä.

Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Lisäksi sillä on istuntopaikka Raumalla.