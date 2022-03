Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi

Laamannin eli käräjäoikeuden päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Nimittämismenettelystä säädetään tuomioistuinlaissa.



Päällikkötuomari johtaa tuomioistuimen toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta sekä valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa. Lisäksi hän toimii lainkäyttöosastojen johtajien ja vastuualueiden toimintaa johtavien lähiesimiesten esimiehenä.



Satakunnan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Porissa. Käräjäoikeudella on myös istuntopaikka Raumalla. Käräjäoikeudessa työskentelee 60 henkilöä. Käräjäoikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa, jotka molemmat käsittelevät niin riita-, rikos- kuin hakemusasioita.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomiopiiri on Satakunnan maakunta.



Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.



Virka on julkaistu haettavaksi 16.3.2022 alkaen valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on ID:25-283-2022.



Lisätietoja: Kansliapäällikkö Joe Gummerus, Vaasan hovioikeus, puhelin 029 5641 601, sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi