Satakunnassa 8 240 työtöntä työnhakijaa elokuussa

Työttömyyden laskuvauhti on Satakunnassa hidastumassa. Joissain ikäryhmissä työttömien määrä on jo hieman kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Myös ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita on vuoden takaista enemmän. Toisaalta yli vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut muuta työttömyyttä enemmän.

Työvoiman kysyntä on edelleen jatkunut vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuussa Satakunnassa yhteensä 4 768 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli 2 560.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyollisyyskatsaus.fi).