Satakunnassa 8 380 työtöntä työnhakijaa marraskuussa

Työttömyyden laskuvauhti on Satakunnassa hidastumassa. Etenkin ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on jo selvästi kasvanut vuotta aiemmasta. Myös 30–49-vuotiaita työttömiä oli vuoden takaista enemmän. Sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on vielä huomattavasti laskenut. Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen näkyy myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrän laskuna.

Työvoiman kysyntä on edelleen jatkunut varsin vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuussa Satakunnassa yhteensä reilut 3 200 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli 1 627.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyollisyyskatsaus.fi).