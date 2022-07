Satakunnassa 8 830 työtöntä työnhakijaa kesäkuussa

Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus Satakunnassa on maan kärkeä 18.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Satakunnassa työvoimakoulutuksen suoritti 1244 asiakasta vuonna 2021. Heistä 47 % oli töissä kolme kuukautta työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen, mikä on 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020. Luku on valtakunnan kärkeä. Erityisesti lähihoitajakoulutuksen työllistävä vaikutus on ollut suuri.