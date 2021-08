Satakunta koronaepidemian leviämisvaiheessa: osassa maakuntaa kokoontumisrajoitukset kiristyvät, osassa pysyvät ennallaan

Jaa

Satakunta on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjuntaryhmä on suosittanut otettavaksi käyttöön lisätoimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia tartuntatautilain 58 §:n mukaisia kokoontumisrajoituksia kaikissa Satakunnan kunnissa kuukaudella 14.9.2021 asti.

Lisäksi aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen ottaa käyttöön tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen rajoituksen lähikontaktien välttämisestä Rauman, Euran, Eurajoen, Kokemäen, Säkylän ja Huittisten kuntien alueilla 16.8.-14.9.2021. Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden on tehtävä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Tällä päätöksellä rajoitetaan vain yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, ei esimerkiksi lasten harrastustoimintaa. Määräystä ei myöskään sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Kaikkien julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee edelleen huomioida myös tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset tilojen hygieniavaatimukset toiminnassaan. Osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti. Lisätietoja: Tartuntatautilaki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohje turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökset

avi.fi-sivuston usein kysytyt kysymykset koronasta

Aluehallintoviraston koronaneuvonta toimijoille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16), p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi Medialle: johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094 Aluehallintovirastojen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Meddelandet på svenska kommer inom kort)