Satakuntaan valtakunnallinen mielenterveyspalkinto

Mielenterveyden keskusliitto jakaa Vuoden Pomppu -palkinnon vuosittain jäsenyhteisölleen tunnustuksena edistyksellisestä toiminnasta mielenterveystyössä. Palkinnon myöntämisperusteissa korostetaan toiminnan monipuolisuutta, aktiivista muuntautumis- ja yhteistyökykyä ja sulautumista osaksi ympäröivää yhteisöä.

Hyvis keskittyy julkisuudessa usein unohdettuun ryhmään: keski-ikäisiin ja ikääntyneisiin aikuisiin, joilla on vakava mielenterveyden häiriö tai sairaus.

”On itseisarvo, että vakavimmin sairastuneista pidetään huolta. Hyviksen kautta he saavat elämään sisältöä, yhteisön ja ystäviä. Samalla terveydentila on vakaampi eikä jouduta turvautumaan kalliisiin hoito- tai asumispalveluihin”, sanoo toiminnanjohtaja Pia Vahekoski.

Tutun yhteisön aktivoiva merkitys on korvaamaton, kun vakava sairaus lamauttaa omaa toiminnanohjausta.

”Silloin ei ole kykyä lähteä yksin vaikka pyöräilemään jokirantaan tai muille retkille eikä välttämättä rahaa laivaristeilylle. Laitospalveluja ehkäisevä vaikutus näyttää jäsenkyselyjen perusteella syntyvän siitä, että on aina jotain mitä odottaa. Se kannattelee toivoa samalla tavalla kuin lomien odotus meillä työssäkäyvillä”, Vahekoski kuvaa.

Paikallisiin oloihin räätälöityä toimintaa eri paikkakunnilla

Harjavallassa yhdistys pyörittää kaikille avointa ystäväkahvilaa ja vertaisryhmiä sekä miehille ”äijien henkireikänä” että masentuneille. Saatavilla on myös palveluohjausta. Kokemäellä on ystäväkahvilailtoja, vertaisryhmiä sekä yhteistyötä kirjaston kanssa.

Syksyllä toiminta on alkamassa Eurassa, jossa toiveita on jo kartoitettu suunnitelmien pohjaksi. Ala-Satakunnan mielenterveysyhdistys ja Porin Hyvis suunnittelevat yhdistymistä. Kankaanpäässä toiminta jatkuu pitkän tauon jälkeen, ja tavoitteena on tarjota viikoittaisia tapaamisia erityisesti kulttuuriteemojen merkeissä.

Ulvilassa ja Porissa jatkuu huhtikuussa alkanut yksinäisyyden torjuntaan tähtäävä hanke yli 55-vuotiaille kotona asuville riippumatta siitä, onko heillä mielenterveysongelmia vai ei. Ryhmämuotoista tukea ja keskusteluapua tuodaan erityisesti omaan kotiinsa eristäytyneille ihmisille, ja heidät on löydetty kotihoidon avulla. Mukana ovat mm. lyhytterapeuttiopiskelijat.

”Paikallisiin oloihin toimintansa räätälöiviä alueellisia järjestöjä tarvitaan ja alan ammattilaiset sen usein tietävätkin. Toivomme myös hyvinvointialueiden ja kuntien hyte-organisaatioiden tunnistavan järjestölähtöisen auttamis- ja vertaistukityön merkityksen mielenterveyden ja kotona selviytymisen tukemisessa”, sanoo kehitysjohtaja Janne Jalava Mielenterveyden keskusliitosta.

Palkinto luovutetaan tänään Mielenterveyden keskusliiton Valtakunnallisilla yhdistyspäivillä Riihimäellä. Kuvassa Porin mielenterveysyhdistys Hyviksen toiminnanjohtaja Pia Vahekoski ja rahastonhoitaja Kai Kotiranta. Kuva: Teemu Heikkilä.

