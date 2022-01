Sataman Viilun visuaalinen ilme on valmistunut – henkilökunnan rekrytointi alkaa

Sataman Viilun visuaalista ilmettä ja palvelukonseptia on suunniteltu taustalla rakennustöiden edetessä. Nyt julkistettava Viilun logo on saanut inspiraation nimensä mukaisesti satamaravintolan sijainnin historiasta. Logo muodostuu ikään kuin puupalikoista, jotka yhteensovittamalla muodostavat sanan Viilu. Viilun brändin, visuaalisen ilmeen ja logon suunnittelusta on vastannut mainostoimisto Kamua.



− Viilun logon ja brändin suunnittelussa oli ilmeistä, että sen kautta tuodaan esille paikan historiaa entisenä vaneritehdasalueena. Vaikka ilme viittaa alueen historiaan, on Viilun visuaalinen toteutus moderni ja uniikki, Sataman Viilun ravintolapäällikkö Jaska Lahti taustoittaa.

Sataman Viilun liikeidean keskiössä on hyvistä paikallisista raaka-aineista tehty ruoka, arjen pienet tai vähän suuremmat juhlahetket, sauna ja järvimaisema.

− Ei tarvitse olla erityistilaisuus, jotta voi saunoa ja syödä hyvin. Hyvä ruoka ja lämmin sauna itsessään ovat erityistilaisuus. Näihin kun lisätään lasillinen ja kahvit järvimaisemassa, ollaan Viilun tunnelman ytimessä. Viilu on paikka tapaamisille ystävien kanssa, perhejuhlille ja vaikka seminaaripäiville illanviettoineen, Jaska Lahti kuvailee.

Viilun rekrytointi käynnistyy – haussa yli 30 palvelualan ammattilaista

Sataman Viilun rakentamisessa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Työmaalla on aloitettu sisustustyöt, kuten pesutilojen laatoitukset ja Harvian saunatilojen rakentaminen. Samaan aikaan myös julkisivun puupaneelien asennukset ovat käynnissä. Seuraavassa vaiheessa valmistellaan muun muassa parkettilattioiden asentamista ja kalusteurakan käynnistämistä.

– Samaan aikaan kun rakentamisen urakka etenee, meillä suunnittelutyö Sataman Viilun palveluiden ja toimintojen ympärillä kiihtyy. Viilun ruokatuotekehitys on hyvässä vauhdissa, ja henkilökunnan rekrytointi alkaa. Viilun rekrytointi on yksi suurimpia ravintola-alan ammattilaisten rekrytointeja Keskimaalla vuosiin ja myös Keski-Suomen tasolla merkittävä, taustoittaa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Rekrytoinnista ja ruokatuotteista vastaavat Viilun avainhenkilöt, ravintolapäällikkö Jaska Lahti ja keittiömestari Karri Hokkanen.

− Meillä on tavoitteena löytää yli 30 asiakaspalvelun ja/tai ravintola-alan ammattilaista joukkoihimme, joista suurimman osan olisi määrä aloittaa toukokuussa, avainhenkilöiden jo hieman aikaisemmin, tarkentaa ravintolapäällikkö Jaska Lahti.

Sataman Viilun puitteet ja palvelut ovat kiinnostaneet jo laajasti jopa ennen aktiivista myynnin aloittamista.

− Sataman Viilu on herättänyt paljon mielenkiintoa. Ennakkovarauksia on jo tullut yli odotusten, muun muassa tämän vuoden pikkujoulukaudelle marras-joulukuulle varauskirjat ovat täyttyneet etenkin viikonloppujen osalta. Aktiivinen tilojen myyntityö on tarkoitus aloittaa helmikuussa, Kunelius iloitsee.

Viilun markkinointi-ilme tulee näkymään sisällä ravintolassa, rakennuksen ulkopinnoilla ja eri medioissa. Perjantaina 28.1.2022 avataan Sataman Viilun omat www-sivut (www.satamanviilu.fi) sekä somekanavat Facebookiin ja Instagramiin. Viilun henkilökunnan rekrytointi käynnistyy 29.1.2022.