Satavuotiaan Eddie Jakun esikoiskirja on holokaustiselviytyjän neuvo ihmisille: olkaa kiitollisia

Eddie Jaku päätti, että mikäli hän selviää erossa keskitysleiriltä, hän omistaa elämänsä levittämällä onnellisuutta ympärilleen. Hänen esikoiskirjansa Maailman onnellisin mies on paitsi selviytymistarina myös satavuotiaan ihmisen neuvoja siitä, miten levittää ympärilleen onnea.

Eddie Jaku on holokaustiselviytyjä, josta tuli kirjailija 99-vuotiaana. Esikoiskirjassaan Maailman onnellisin mies Jaku kertoo elämäntarinansa, joka johtaa ylemmän keskiluokan saksalaiskodista kolmen keskitysleirin ja usean pakomatkan kautta Sydneyyn. Maatessaan Auschwitzissa lankkupedillä rivissä kymmenen muun vangin kanssa Jaku ei uskonut selviävänsä edes tulevasta kylmästä yöstä. Hän päätti, että jos selviäisi, hän eläisi jokaisen päivän täysillä.



Kuin ihmeen kaupalla Jaku selvisi hengissä ja on elänyt jo satavuotiaaksi.Jaku on pitänyt lupauksensa elää täysillä ja on joka päivä onnellinen jostakin. Hän kokee velvollisuudekseen holokaustin uhreja kohtaan iloita elämästä sen jokaisena päivänä. Jakun muistelmat sädehtivät toivoa maailman tummimmalla hetkellä.







Holokaustin muistopäivä 28.1.

Eddie Jaku: Maailman onnellisin mies

Aula & Co 2021, ilmestyy 27.1.

Suomentanut Ari Räsänen

https://aulakustannus.fi/tuote/maailman-onnellisin-mies/



